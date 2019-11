Công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam đã được nhận đủ lương

Ngày 23/11, gần 2.500 công nhân Công ty TNHH Kai Yang Việt Nam (trụ sở tại 196 Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, Hải Phòng) đã được nhận nốt phần lương tháng 8, tháng 9. Như vậy, sau hơn 3 tháng xảy ra sự việc lãnh đạo công ty TNHH KaiYang Việt Nam rời khỏi trụ sở không rõ lý do, đến thời điểm này, mọi quyền lợi của công nhân công ty đã được giải quyết.



Gần 2.500 công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam đã được nhận tiền lương tháng 8; một bộ phận công nhân làm việc, phục vụ việc xuất hàng trong tháng 9 cũng được nhận đủ lương theo ngày công lao động.

Việc chi trả chế độ cho công nhân diễn ra trong trật tự.

Tổng số tiền công nhân công ty TNHH KaiYang Việt Nam được nhận đợt này là gần 10 tỷ đồng, do Liên đoàn lao động TP Hải Phòng tạm ứng cho Công đoàn công ty vay để trả lương cho công nhân, theo sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố; sau khi thanh lý tài sản công ty, công đoàn công ty TNHH KaiYang Việt Nam sẽ có trách nhiệm hoàn trả số tiền này cho Liên đoàn lao động Hải Phòng.

Trước đó, TP Hải Phòng đã sử dụng nguồn tiền xuất hàng của công ty để trả lương tháng 7 cho công nhân, chi trả số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng của công ty để đóng bảo hiểm xã hội các tháng 5, 6, 7/2019, hoàn thành chốt sổ bảo hiểm cho công nhân. Ngoài ra, mỗi công nhân công ty TNHH Kaiyang Việt Nam cũng được nhận số tiền hơn 200.000 đồng từ Quỹ công đoàn công ty.

Chị Lê Thị Minh ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão và Phạm Thị Quyên, xã Hồng Thái, huyện An Dương (Hải Phòng), công nhân công ty TNHH KaiYang Việt Nam cho biết, trước đó đã nhận đủ lương tháng 7 và hôm nay nhận nốt phần còn lại lương tháng 8. “Sổ bảo hiểm cũng đã được trả cho người lao động, tiền công đoàn cũng thanh toán hết. Sự việc xảy ra cũng không ai mong muốn, rất may nhờ các cấp, các ngành, đến hôm nay chúng tôi được lấy hết các khoản”, chị Minh cho biết.

Niềm vui của công nhân sau khi nhận chế độ.

Trước đó, như VOV đã thông tin, ngày 11/8, ban lãnh đạo công ty TNHH KaiYang Việt Nam rời khỏi trụ sở không rõ lý do, trong khi công ty còn nợ lương tháng 7 và hơn 10 ngày làm việc tháng 8 của công nhân; không đóng bảo hiểm xã hội các tháng 5, 6, 7/2019 cho người lao động.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lãnh đạo UBND TP Hải Phòng đã chỉ đạo các ban ngành của thành phố vào cuộc, thành lập Tổ công tác hỗ trợ Công ty giải quyết các vướng mắc, khó khăn và đảm bảo an ninh trật tự. Đến thời điểm này, sau 3 tháng xảy ra sự việc, với sự vào cuộc tích cực của các ban ngành TP Hải Phòng, mọi quyền lợi của công nhân công ty đã được giải quyết./.