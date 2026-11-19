Công nhân tìm việc, nhiều lựa chọn mới

Sau hơn 9 năm làm việc tại ECCO, chị Lê Thị Bé Thơ không tránh khỏi lo lắng khi nhà máy ngừng sản xuất, phải tìm công việc mới. Bởi mức lương tại ECCO vốn khá cao, chị không kỳ vọng nơi làm việc mới có thể đáp ứng tương đương.

Sau khi tìm hiểu các doanh nghiệp tuyển dụng, chị đã tìm được công việc thời vụ phù hợp. Tuần sau, chị Thơ sẽ bắt đầu công việc ở nơi làm mới.

"Nãy giờ có một doanh nghiệp mình rất ưng. Mình nghĩ Công ty ECCO lương cao rồi, khi giải thể thì cũng không mong có việc làm mới thu nhập bằng ECCO đâu, nhưng công ty này sẽ chi trả tương đương nên thích lắm. Đợi ECCO trả hồ sơ mình nộp hưởng thất nghiệp sau đó mình vô công ty này làm. Mình đã được phỏng vấn và nhận lời rồi", chị Bé Thơ cho hay.

Chị Lê Thị Bé Thơ vui mừng khi tìm được một doanh nghiệp ưng ý

Không chỉ chị Bé Thơ, nhiều công nhân khác cũng tranh thủ tìm hiểu các vị trí phù hợp với kinh nghiệm đã có. Anh Phạm Văn Miền cho biết, phần lớn doanh nghiệp tuyển dụng trong lĩnh vực may mặc, khá tương đồng với công việc của công nhân ECCO . Việc có nhiều đơn vị cùng tham gia giúp người lao động có thêm cơ hội lựa chọn thay vì phải tìm việc riêng lẻ.

Anh Miền cho rằng, mức lương và chế độ đãi ngộ vẫn là những yếu tố quan trọng cần cân nhắc trước khi quyết định việc mới.

Dù giải thể, Công ty TNHH ECCO vẫn tổ chức ngày hội việc làm, hỗ trợ cho người lao động tiếp cận các doanh nghiệp tiện lợi

"Tôi chỉ mong công ty giải thể thì anh em công nhân tìm hiểu được công việc mới mà phù hợp với tay nghề và mức lương mà mọi người đã công hiến. Anh chị em đang tìm hiểu, lựa chọn từng công ty để tìm công việc phù hợp với mức lương và tay nghề của mình", anh Miền nói.

Hàng ngàn vị trí việc làm chờ đón

Hơn 1.600 công nhân ECCO mất việc, trong khi hàng chục doanh nghiệp đăng ký tuyển tổng cộng hàng ngàn lao động ở nhiều vị trí, từ phổ thông đến kỹ thuật, hành chính. Riêng chương trình tuyển dụng do ECCO phối hợp tổ chức từ ngày 16-19/11 có 20 doanh nghiệp tham gia, mở thêm cơ hội việc làm cho công nhân.

Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam (KCN Bàu Bàng) hiện có nhu cầu tuyển khoảng 200 kỹ thuật viên sản xuất và kỹ thuật viên điện. Theo chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó phòng Nhân sự, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm phụ trợ lĩnh vực dệt may, nên đã tiếp cận hàng trăm công nhân ECCO để giới thiệu thông tin tuyển dụng.

Đại diện Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam tư vấn cho người lao động về chế độ đãi ngộ

Một trong những vấn đề được người lao động quan tâm là điều kiện sinh hoạt khi chuyển sang nơi làm việc mới. Nhiều người mong muốn doanh nghiệp có ký túc xá, xe đưa rước để giảm chi phí đi lại và thuê trọ.

"Hiện nay doanh nghiệp chưa có hình thức tuyển dụng thời vụ như mong muốn của một bộ phận công nhân. Nhưng Polytex đáp ứng được hai nhu cầu này thông qua chính sách cung cấp chỗ ở và xe đưa rước miễn phí cho người lao động", chị Huyền nói.

Không chỉ trong lĩnh vực may mặc, nhiều đơn vị ngành nghề khác cũng tìm đến công nhân ECCO để tuyển dụng. Công ty Perfetti Van Melle Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và phân phối bánh kẹo, có nhà máy tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP.HCM, cách khá xa khu vực Bàu Bàng, nhưng cũng tiếp cận người lao động để mời đến làm việc. Các vị trí cần tuyển gồm công nhân vận hành máy, vận hành máy có kỹ năng và vận hành máy bậc cao.

Công ty Perfetti Van Melle Việt Nam tổ chức các trò chơi, đố vuiu để thu hút sự quan tâm của công nhân

Đại diện doanh nghiệp đánh giá, công nhân từng làm việc tại ECCO là nguồn ứng viên phù hợp bởi đã có kinh nghiệm sản xuất. Mức lương cơ bản được xây dựng theo năng lực, trình độ và kinh nghiệm của từng người, có thể từ 9-10 triệu đồng trở lên.

"Nhà máy hiện có nhu cầu tuyển liên tục số lượng lớn ở 3 vị trí, 3 cấp độ khác nhau. Chúng tôi hy vọng với kinh nghiệm và năng lực của người lao động từng làm việc tại ECCO, nhiều anh chị sẽ gia nhập nhà máy trong thời gian tới", đại diện bộ phận tuyển dụng Công ty Perfetti Van Melle Việt Nam cho biết.

Thị trường lao động TP.HCM đang bước vào giai đoạn cao điểm tuyển dụng cuối năm. Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TP, trong tháng 10/2026, doanh nghiệp đăng ký tuyển hơn 19.500 vị trí, tập trung ở các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, logistics và lao động kỹ thuật; trong khi số người có nhu cầu tìm việc gần 18.000.

Chuyên viên Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM hướng dẫn công nhân làm hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Tại ngày hội việc làm, người lao động được chuyên viên hướng dẫn về bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản, thuế thu nhập cá nhân và các thủ tục liên quan. Tài liệu được cung cấp bằng bản in hoặc mã QR; trường hợp cần giải đáp chuyên sâu được hướng dẫn đến bộ phận chuyên môn.

Ông Dương Tấn Minh, Phó trưởng Phòng Dịch vụ việc làm - Hỗ trợ đào tạo, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cho biết "Trung tâm không chỉ kết nối doanh nghiệp tuyển dụng mà còn tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho những lao động có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, hướng dẫn thủ tục bảo hiểm thất nghiệp để người lao động có thể lựa chọn phương án phù hợp với hoàn cảnh của mình".

Ngoài ra Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM tổ chức các ngày hội việc làm hằng tháng. Dự kiến ngày 15/12, trung tâm tổ chức phiên giao dịch việc làm trên toàn thành phố; riêng tại khu vực 2, các buổi gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp với người lao động được duy trì vào sáng thứ hai hằng tuần.

Với hàng nghìn vị trí đang cần tuyển, công nhân ECCO có thêm cơ hội chuyển việc, giảm áp lực mất thu nhập dịp cuối năm.