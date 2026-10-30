Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 30/10, tại phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh, Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (Binh đoàn 19) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống (1/11/2001 – 1/11/2026). Đây là lần thứ hai đơn vị được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những nỗ lực trong lao động sản xuất, xây dựng và phát triển.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 19 trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho tập thể Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ.

Ngày 1/11/2026 đánh dấu tròn 25 năm Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (trụ sở tại phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh) xây dựng và phát triển. Từ một đơn vị có quy mô nhỏ, lực lượng và trang bị còn hạn chế, Công ty đã từng bước trưởng thành, mở rộng địa bàn, ngành nghề, nâng cao năng lực trong các lĩnh vực xây dựng, xây lắp, khoan thăm dò, chế biến than, vận tải, cơ khí và kinh doanh xăng dầu.

Chặng đường ấy gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Chỉ huy Binh đoàn 19, Tổng Công ty Đông Bắc cùng ý chí vượt khó, lao động sáng tạo, tinh thần đoàn kết và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động.

Giai đoạn 2021–2025, đơn vị thi công gần 70 công trình, hạng mục công trình, doanh thu xây lắp đạt hơn 1.116 tỷ đồng. Nhiều công trình có yêu cầu kỹ thuật phức tạp như cầu vượt tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả, hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo – Hà Tu – Trung tâm chế biến – Làng Khánh, các hạng mục đập, hồ chứa bùn tại những nhà máy tuyển khoáng, sản xuất alumina... Quá trình thi công đòi hỏi cán bộ kỹ thuật và người lao động phải chủ động khắc phục khó khăn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ và an toàn công trình.

Đại tá Phạm Văn Thịnh - Giám đốc Công ty Xây dựng công nghiệp Mỏ, Binh đoàn 19, Bộ Quốc phòng vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Năm 2026, tổng doanh thu của đơn vị ước đạt 5.750 tỷ đồng; tiền lương bình quân cán bộ công nhân viên đạt gần 24 triệu đồng/người/tháng. Đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống người lao động, đồng thời duy trì nguồn lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ an sinh tại địa phương. Ghi nhận những đóng góp trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (Binh đoàn 19), Chủ tịch nước đã ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho đơn vị.