English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Thứ Sáu, 19:44, 30/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất. Đây là lần thứ hai đơn vị được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những nỗ lực trong lao động sản xuất, xây dựng và phát triển.

Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 30/10, tại phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh, Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (Binh đoàn 19) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống (1/11/2001 – 1/11/2026).  Đây là lần thứ hai đơn vị được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi nhận những nỗ lực trong lao động sản xuất, xây dựng và phát triển.

cong ty xay dung cong nghiep mo don nhan huan chuong lao dong hang nhat hinh anh 1
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Đỗ Mạnh Khảm, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 19 trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho tập thể Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ.

Ngày 1/11/2026 đánh dấu tròn 25 năm Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (trụ sở tại phường Cửa Ông, thành phố Quảng Ninh) xây dựng và phát triển. Từ một đơn vị có quy mô nhỏ, lực lượng và trang bị còn hạn chế, Công ty đã từng bước trưởng thành, mở rộng địa bàn, ngành nghề, nâng cao năng lực trong các lĩnh vực xây dựng, xây lắp, khoan thăm dò, chế biến than, vận tải, cơ khí và kinh doanh xăng dầu.

Chặng đường ấy gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Chỉ huy Binh đoàn 19, Tổng Công ty Đông Bắc cùng ý chí vượt khó, lao động sáng tạo, tinh thần đoàn kết và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động.

Giai đoạn 2021–2025, đơn vị thi công gần 70 công trình, hạng mục công trình, doanh thu xây lắp đạt hơn 1.116 tỷ đồng. Nhiều công trình có yêu cầu kỹ thuật phức tạp như cầu vượt tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả, hệ thống băng tải vận chuyển than Núi Béo – Hà Tu – Trung tâm chế biến – Làng Khánh, các hạng mục đập, hồ chứa bùn tại những nhà máy tuyển khoáng, sản xuất alumina... Quá trình thi công đòi hỏi cán bộ kỹ thuật và người lao động phải chủ động khắc phục khó khăn, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ và an toàn công trình.

cong ty xay dung cong nghiep mo don nhan huan chuong lao dong hang nhat hinh anh 2
Đại tá Phạm Văn Thịnh - Giám đốc Công ty Xây dựng công nghiệp Mỏ, Binh đoàn 19, Bộ Quốc phòng vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Năm 2026, tổng doanh thu của đơn vị ước đạt 5.750 tỷ đồng; tiền lương bình quân cán bộ công nhân viên đạt gần 24 triệu đồng/người/tháng. Đây là cơ sở để đơn vị tiếp tục chăm lo việc làm, thu nhập, đời sống người lao động, đồng thời duy trì nguồn lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ an sinh tại địa phương. Ghi nhận những đóng góp trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Công ty Xây dựng Công nghiệp mỏ (Binh đoàn 19), Chủ tịch nước đã ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai cho đơn vị.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

CLB CAHN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
CLB CAHN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN - CLB CAHN vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CLB.

CLB CAHN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

CLB CAHN đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN - CLB CAHN vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CLB.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN - Chiều 19/5, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN - Chiều 19/5, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ công bố và trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. 

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN - Tối nay 14/5, tại Cung thiếu nhi, Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và Đại nhạc hội với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới".

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

VOV.VN - Tối nay 14/5, tại Cung thiếu nhi, Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Chương trình kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) và Đại nhạc hội với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới".

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Saigontourist
Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Saigontourist

VOV.VN - Kỷ niệm 50 năm thành lập, Saigontourist Group vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai. Từ 236 nhân sự ban đầu, đến nay doanh nghiệp đã vươn lên mốc doanh thu gần 17.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế nòng cốt của ngành du lịch TP.HCM.

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Saigontourist

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Saigontourist

VOV.VN - Kỷ niệm 50 năm thành lập, Saigontourist Group vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ hai. Từ 236 nhân sự ban đầu, đến nay doanh nghiệp đã vươn lên mốc doanh thu gần 17.000 tỷ đồng, khẳng định vị thế nòng cốt của ngành du lịch TP.HCM.

Tổng Bí thư trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Tổng Bí thư trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 30/12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 30/12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục