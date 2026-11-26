Trong năm 2026, Tiểu ban chuyên môn về Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam phối hợp với các ban quản lý công viên địa chất triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng các mô hình phát triển gắn với bảo tồn di sản.

Ông Trịnh Hải Sơn, Trưởng Tiểu ban chuyên môn Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam kết luận

Các hoạt động tập trung nâng cao năng lực thuyết minh viên cộng đồng, bảo tồn nghề truyền thống, phát triển sản phẩm thủ công gắn với du lịch, đồng thời tăng cường phòng, chống và giảm thiểu rủi ro thiên tai, tai biến địa chất.

Đáng chú ý, tại Hội nghị lần thứ 11 của Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO tổ chức ở Pháp đầu tháng 11/2026, hồ sơ Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được nhất trí cấp Thẻ xanh. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong bảo tồn di sản địa chất, văn hóa và phát triển du lịch bền vững.

Ông Nguyễn Đại Trung, Trưởng Ban Thư ký Tiểu ban chuyên môn Công viên địa chất toàn cầu Việt Nam, cho biết, định hướng thời gian tới là đưa di sản địa chất trở thành tài sản bền vững, tạo sinh kế cho cộng đồng bản địa, trong đó người dân giữ vai trò chủ thể phát triển.

“Tương lai của mạng lưới di sản Việt Nam sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa sự hiện diện của Việt Nam trong mạng lưới công viên địa chất châu Á - Thái Bình Dương cũng như trong mạng lưới công viên địa chất toàn cầu. Điều này sẽ biến di sản địa chất thành niềm tự hào quốc gia, trở thành một khối tài sản bền vững và kiến tạo sinh kế thịnh vượng cho cộng đồng bản địa tại các vùng công viên địa chất”.

Công viên địa chất Phú Yên

Trên cả nước, các công viên địa chất đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch bền vững, cải thiện sinh kế cộng đồng. Tại Đắk Lắk, Ban Quản lý Công viên địa chất Phú Yên đang triển khai điều tra, khảo sát, đánh giá các giá trị di sản, xác định phạm vi, quy mô để xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu Phú Yên, dự kiến hoàn thành trước ngày 25/12/2026.

Ông Nguyễn Lê Vũ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết tỉnh xác định phát huy giá trị di sản phải đi đôi với bảo tồn, tạo điều kiện để người dân có sinh kế từ các hoạt động du lịch gắn với bảo vệ thiên nhiên.

“Cách hay trong việc bảo tồn là có thể giúp cho du lịch, giúp cho sinh kế của người dân, nơi mà người ta sống được trên các hoạt động bảo tồn, gắn với bảo vệ thiên nhiên. Cái gì làm được thì chúng tôi sẽ làm trước, cũng không đợi đến lúc được công nhận Công viên địa chất toàn cầu”.

Hòn Yến - dạng đảo nổi nối bờ khá đặc trưng của Công viên địa chất Phú Yên thuộc xã Ô Loan.

Năm 2027, Tiểu ban chuyên môn tiếp tục phối hợp với các công viên địa chất triển khai nhiệm vụ theo khuyến nghị của UNESCO, chuẩn bị hồ sơ tái thẩm định danh hiệu và tư vấn xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Phú Yên. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế, hướng dẫn các địa phương quản lý, bảo tồn di sản theo tiêu chí UNESCO, gắn bảo tồn với phát triển bền vững.