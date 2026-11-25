Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 25/11, các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Khối lượng đất được xử lý hơn 630 m³. Để bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn phục vụ công tác đào, vận chuyển đất.

Hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Riêng trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 18 bộ hài cốt liệt sĩ.

Tính lũy kế từ ngày 15/10 đến hết ngày 25/11/2026, trong đợt 2, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 401 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó có 76 bộ kèm di vật.

Các lực lượng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Khu B (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Trước đó, trong đợt 1, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Như vậy, từ ngày 23/6 đến hết ngày 25/11/2026, tổng số hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng là 1.132, trong đó có 383 bộ kèm di vật. Cụ thể, có 1.099 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ tỉ mỉ tìm kiếm từng khu vực đất (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đang tiếp tục được triển khai khẩn trương, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc của các lực lượng đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã đạt tổng số 1.132 hài cốt tính đến ngày 25/11 (Ảnh: Bộ Tư lệnh TP.HCM)