CSGT cả nước hỗ trợ người dân trên đường về quê ăn Tết

Bên cạnh việc tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT để giúp người dân đi lại trong đợt nghỉ Tết âm lịch Quý Mão 2023 này được an toàn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) còn tổ chức một số hoạt động hỗ trợ người dân trên một tuyến đường trọng điểm.

Cán bộ Đội tuần tra kiểm soát cao tốc số 5 (Cục CSGT) hỗ trợ người dân khi phương tiện gặp sự cố.

Hiện chỉ còn hai ngày nữa là bắt đầu đến đợt nghỉ Tết âm lịch Quý Mão 2023, hiện trên khắp nẻo đường người dân bắt đầu di chuyển dần về quê ăn Tết sau một năm vất vả làm việc. Để giúp đỡ cũng như đồng hành cùng người dân khi tham giao thông được an toàn và thông suốt, lực lượng CSGT, Công an các đơn vị địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động như phát nhu yếu phẩm (nước, bánh mỳ, sữa…), mũ bảo hiểm và tuyên truyền, phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông để đảm bảo đường về quê an toàn, đón Tết hạnh phúc bên gia đình.

Tại Đắk Nông, ngày 15/1 các chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT Đắk Nông đã có mặt tại trạm thu phí BOT xã Đắk ru, huyện Đắk R’Lấp lấp tỉnh Đắk Nông giáp với tỉnh Bình Phước chuẩn bị từng chai nuớc suối, khăn lạnh, bánh mì, khoai lang luộc... để hỗ trợ người dân.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông ngoài việc tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT còn hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trên đường về quê ăn Tết.

Nhiều người dân chở nhau bằng xe máy ai cũng tay xách nách mang lỉnh kỉnh túi xách, balo nhưng khi đón nhận những chai nước, những chiếc khăn lạnh nghĩa tình từ tay lực lượng CSGT nhiều người dân tỏ ra rất bất ngờ và cảm động.

Chị H’Duyên (quê ở tỉnh Gia Lai) cho biết, chị vào TP.HCM làm việc mấy năm nay. Hôm nay tranh thủ đi xe máy cùng với người thân về quê ăn Tết.

“Trời nắng, đi đường khá mệt nên khi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông, được các anh chị CSGT mời vào tặng khăn lạnh, nước uống và đồ ăn nhẹ nên cảm thấy rất ấm lòng”, chị H’Duyên cười nói.

Cũng theo chị H’Duyên, ngoài việc giúp đỡ đồ ăn nhẹ, nước uống thì các anh chị CSGT nơi đây còn thu lại mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn, hư hỏng, đồng thời cấp miễn phí mũ bảo hiểm mới.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông tuyên truyền người dân di chuyển đảm bảo đúng luật giao thông và hỗ trợ đổi mũ bảo hiểm mới đảm bảo chất lượng, miễn phí.

“Anh chị CSGT còn nhắc nhở người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn và chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ. Tôi thấy đây là việc làm rất ý nghĩa, chúng tôi cảm ơn lực lượng CSGT Công an Đắk Nông rất nhiều”, chị H’Duyên chia sẻ

Còn anh Nguyễn Văn Thắng (quê ở tỉnh Kon Tum) chia sẻ, anh và nhiều người dân khác vào làm việc, học tập tại các tỉnh phía Nam chạy xe máy một quãng đường xa rất mệt nhưng khi được lực lượng CSGT vui vẻ, nhiệt tình phát quà và tuyên truyền, hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn nên cảm thấy rất vui và ấm lòng hơn. “Chúng tôi mong những hình ảnh, việc làm này sẽ xuất hiện nhiều hơn ở nhiều nơi”, anh Thắng nói.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, chỉ tính riêng trong chiều 15/1, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã gửi tặng 5.000 chai nước lọc, 450 ổ bánh mì, 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, 350 hộp sữa, 300kg khoai lang luộc cùng nhiều khăn lạnh gửi tặng người dân.

Người dân được đổi mũ bảo hiểm mới miễn phí.

Cùng với đó, người tham gia giao thông còn được lực lượng CSGT tuyên truyền, phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông để đảm bảo đường về quê an toàn, đón Tết hạnh phúc bên gia đình.

Cùng ngày, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh tại khu vực xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, một người dân đã đến nhờ các chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Đắk Nông giúp đỡ gia đình anh Trần Quang Quý (SN 1986, trú tại thôn 3B, xã Eao, huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) bị tại nạn giao thông, không thể điều khiển xe mô tô đưa mẹ là Hoàn Thị Miên (SN 1969) và cháu nhỏ chưa được 2 tuổi về nhà.

Người dân được cán bộ phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp nước và đồ ăn nhẹ khi trên đường về quê ăn Tết.

Khi biết người dân đang gặp khó khăn cần sự giúp đỡ, thiếu tá Phạm Bá Thức - phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 đã nhanh chóng hỗ trợ một xe ô tô đưa gia đình anh Quý và xe máy về huyện Ea ka, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời tặng sữa, bánh mì, khoai lang, nuớc úông cho gia đình anh trong lúc đi chuyển về quê ăn tết.

Cán bộ CSGT thuộc Phòng CSGT tỉnh Nghệ An, tiếp nước, nhu yếu phẩm và tặng quà cho người lao động về quê đón Tết.

Cũng theo ghi nhận tại một số đơn vị như, lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT, Công an các đơn vị địa phương cũng đang thực hiện một số việc làm giúp đỡ người dân trên đường về quê ăn Tết như phát nước, bánh mì, hỗ trợ người dân xử lý sự cố phương tiện, phát mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm để người tham gia giao thông đi lại được an toàn và thuận lợi nhất trong quá trình di chuyển của mình./.