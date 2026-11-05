CSGT cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận dùng xe đặc chủng đưa trẻ nguy kịch đi cấp cứu
VOV.VN - Trong lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kịp thời hỗ trợ, dùng xe đặc chủng đưa một trẻ nhỏ đang trong tình trạng nguy kịch đến Bệnh viện Nhi đồng 3, TP. Hồ Chí Minh để cấp cứu.
Khoảng 12 giờ ngày 5/11, anh Phạm Phú Q. và chị Nguyễn Ngọc L.,(tỉnh Vĩnh Long) điều khiển ô tô đưa con là cháu Phạm Nguyễn Gia H. (sinh năm 2024) đến bệnh viện điều trị. Khi phương tiện lưu thông đến khu vực nút giao Cai Lậy, trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp, cháu H. bất ngờ có biểu hiện co giật, tím tái, thở khò khè, tình trạng sức khỏe hết sức nguy kịch.
Do thời điểm này lưu lượng phương tiện trên đường đông, xe của gia đình không thể di chuyển nhanh để đưa cháu đến bệnh viện. Trong tình huống khẩn cấp, anh Q. đã gọi điện trình báo cơ quan chức năng, đề nghị hỗ trợ.
Tiếp nhận thông tin, Tổ Cảnh sát giao thông số 2 - Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) nhanh chóng tiếp cận, nắm tình hình và báo cáo xin ý kiến lãnh đạo đơn vị. Sau đó, tổ công tác sử dụng xe đặc chủng của ngành, đưa cháu H. cùng người thân đến Bệnh viện Nhi đồng 3, TP.HCM để cấp cứu kịp thời.
Hành động hỗ trợ khẩn cấp của lực lượng Cảnh sát giao thông thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần giúp người dân vượt qua tình huống nguy cấp.