​CSGT mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết dương lịch

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông vừa ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông-trật tự xã hội dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và các Lễ hội đầu xuân năm 2020 thời gian từ ngày ngày 1/12 đến hết ngày 14/12/2019.

Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn.

Trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch 2020, Tết Nguyên đán Canh Tý và các lễ hội đầu xuân năm 2020.



Trên lĩnh vực giao thông đường bộ, Cảnh sát giao thông tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trong đó tập trung vào kiểm soát đối với các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy và các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không nhường đường cho xe xin vượt; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ; xe hết niên hạn sự dụng, quá niên hạn kiểm định.

Xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô là những đối tượng tập trung kiểm soát, xử lý.



Lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về TTATGT đường sắt.



Trên lĩnh vực giao thông đường sắt, Cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường sắt; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường sắt tại các đường ngang phức tạp về an toàn giao thông, đường ngang mở trái phép



Trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, Cảnh sát đường thủy tập trung vào các đối tượng kinh doanh hàng hóa, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản, hoạt động vận tải hành khách ngang sông, theo tuyến cố định ở các tuyến vận tải trọng điểm như tuyến sông Hồng, sông Đuống, sông Lam, sông Sài Gòn, sông Tiền, Sông Hậu….

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông.

Thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình hoạt động của các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Kịp thời phát hiện, bắt giữ tội phạm như cướp, cướp giật, buôn bán vận chuyển ma túy, pháo nổ, vũ khí trái phép tập trung tại các tuyến đường bộ từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hà Nội; tuyến biên giới Tây Nam về Thành phố Hồ Chí Minh; tuyến biên giới Việt-Lào; tuyến đường sắt Thống Nhất, Hà Nội-Lạng Sơn, Hà Nội – Lào Cai.



Đợt cao điểm chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ ngày 1/12/2019 – 14/12/2019 lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý theo chuyên đề vi phạm nồng độ cồn và ma túy.

Đợt 2 từ ngày 15/12/2019-14/2/2020, Cảnh sát giao thông sẽ tiến hành ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ Công an./.

