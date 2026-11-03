English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

CSGT phát hiện ô tô bị mất trộm chạy trên quốc lộ ở Hải Phòng

Thứ Ba, 10:27, 03/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Kiểm tra ô tô Vinfast không biển kiểm soát chạy trên Quốc lộ 10, CSGT Hải Phòng phát hiện đây là chiếc xe bị mất trộm tại một đại lý ở Quảng Ninh.

Khoảng 10h00 ngày 2/11, tại Km 9+100 Quốc lộ 10 (thuộc địa bàn phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng), Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an thành phố) phát hiện xe ô tô không gắn biển kiểm soát lưu thông, có dấu hiệu bất thường nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, người cầm lái là T.B.T (trú tại phường Thanh Sơn, TP Quảng Ninh) không xuất trình được giấy phép lái xe cũng như các giấy tờ liên quan đến phương tiện.

csgt phat hien o to bi mat trom chay tren quoc lo o hai phong hinh anh 1
Tài xế cùng chiếc ô tô không biển số bị mất trộm chạy trên Quốc lộ 10

Làm việc với lực lượng công an, T.B.T khai nhận chiếc xe trên được lấy từ một đại lý ô tô VinFast tại phường Uông Bí (Quảng Ninh). Qua xác minh, đại lý ô tô xác nhận đây là chiếc xe bị mất trộm trước đó.

Hiện, Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Uông Bí (Quảng Ninh) tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm.

Cũng liên quan hành vi trộm cắp xe, hồi tháng 8, Công an xã Bình Minh (Hà Nội) tiếp nhận trình báo của anh T.H.C. về việc chiếc ô tô VinFast đỗ tại khu đô thị Thanh Hà bị kẻ gian tháo trộm 2 bánh xe bên trái.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Minh khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với lực lượng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét nóng, rà soát hệ thống camera, thu thập tài liệu, chứng cứ và xác minh các đối tượng nghi vấn.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi phạm là Trịnh Duy Linh (SN 1994, trú tại phố Thanh Đàm, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Linh thừa nhận hành vi trộm cắp số bánh xe nêu trên, đồng thời khai nhận thêm một số vụ việc tương tự tại nhiều địa bàn khác.

Minh Khang/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người đàn ông băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, bị ô tô tông tử vong
Người đàn ông băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, bị ô tô tông tử vong

Do một phần tầm nhìn bị một xe tải chạy ở làn bên cạnh che khuất, chiếc xe con không kịp xử lý, tông trực diện vào người đàn ông chạy qua đường. Vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Người đàn ông băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, bị ô tô tông tử vong

Người đàn ông băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, bị ô tô tông tử vong

Do một phần tầm nhìn bị một xe tải chạy ở làn bên cạnh che khuất, chiếc xe con không kịp xử lý, tông trực diện vào người đàn ông chạy qua đường. Vụ tai nạn làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thời tiết hôm nay 2/11: Cả 3 miền có mưa, cục bộ có nơi mưa to
Thời tiết hôm nay 2/11: Cả 3 miền có mưa, cục bộ có nơi mưa to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 2/11: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ xuất hiện mưa từ chiều tối, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Thời tiết hôm nay 2/11: Cả 3 miền có mưa, cục bộ có nơi mưa to

Thời tiết hôm nay 2/11: Cả 3 miền có mưa, cục bộ có nơi mưa to

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 2/11: Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trung Bộ xuất hiện mưa từ chiều tối, Nam Bộ tiếp tục có mưa dông vào chiều và tối. Người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Xe khách giường nằm đấu đầu ô tô con ở Lào Cai, 2 người bị thương
Xe khách giường nằm đấu đầu ô tô con ở Lào Cai, 2 người bị thương

VOV.VN - Sau cú đâm trực diện ô tô con trên Quốc lộ 32 (Lào Cai), xe khách giường nằm hư hỏng nặng, tài xế xe khách và một người khác bị thương.

Xe khách giường nằm đấu đầu ô tô con ở Lào Cai, 2 người bị thương

Xe khách giường nằm đấu đầu ô tô con ở Lào Cai, 2 người bị thương

VOV.VN - Sau cú đâm trực diện ô tô con trên Quốc lộ 32 (Lào Cai), xe khách giường nằm hư hỏng nặng, tài xế xe khách và một người khác bị thương.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục