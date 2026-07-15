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Cử 3 hồi chuông, trống Bát nhã tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ sáng 27/7

Thứ Tư, 16:54, 15/07/2026
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VOV.VN - Hôm nay (15/7), Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản số 247, gửi Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc “Cử 3 hồi chuông, trống Bát nhã vào lúc 5 giờ sáng ngày 27/7/2026 tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ”

Văn bản nêu rõ: Tri ân, báo ân là giáo lý căn bản của Phật giáo, đồng thời là truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Hàng năm, mỗi dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đều tổ chức đại lễ cầu siêu anh linh các Anh hùng liệt sĩ để tưởng niệm tri ân công lao to lớn của những Người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của dân tộc, vì sự nghiệp thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân. 

cu 3 hoi chuong, trong bat nha tuong niem, tri an cac anh hung liet si sang 27 7 hinh anh 1
Dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Bắc Sơn, Hà Nội).

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự kính đề nghị Ban, Viện Trung ương; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức Lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ. Tích cực tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Phối hợp với chính quyền tổ chức trang nghiêm các nghi lễ tâm linh thành kính tri ân các liệt sĩ. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng để thể hiện tấm lòng tri ân trọn vẹn nghĩa tình.

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Cắt băng khánh thành nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố thông báo tới các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước cử hành “3 hồi chuông, trống Bát nhã vào lúc 5h00 sáng ngày 27/7/2026 tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: "Chúng tôi cũng là các người con Phật và cũng thấm nhuần được hạnh từ bi, hỷ xả của Phật giáo, cũng như là thấm nhuần được đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Về mặt tâm linh, là nhà tu hành theo Phật giáo, chúng tôi cũng cố gắng dùng nghi thức, nghi lễ của Phật giáo để cầu nguyện cho các hương linh đã hy sinh được siêu thoát, mọi sự được tốt lành".

Liên quan đến việc tưởng niệm, tri ân Anh hùng liệt sĩ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đang triển khai Đề án báo cáo cơ quan liên quan về việc xây dựng mỗi một chùa của Phật giáo có một nơi thờ cúng các Anh hùng liệt sĩ, với mong muốn, đúng 19 giờ ngày 27/7 hàng năm, tất cả các chùa đều lên đèn, dâng hương, rung chuông, cúng và tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

cu 3 hoi chuong, trong bat nha tuong niem, tri an cac anh hung liet si sang 27 7 hinh anh 3
Khánh thành nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam bảy tỏ: "Để chuẩn bị bản lề cho 80 năm Ngày thương binh liệt sĩ mà năm 2026 phải làm, năm 2027 phải thực hiện, đó là chúng tôi phấn đấu để cả nước có 80 ngôi chùa của Phật giáo có nơi thờ cúng liệt sĩ. Chúng tôi cũng đã làm Đề án báo cáo với Bộ Nội vụ, báo cáo với Bộ Dân tộc và Tôn giáo về việc xin phép và có chỉ đạo để Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao cho các chùa trong cả nước thực hiện mỗi một chùa có một nơi thờ cúng liệt sĩ, mỗi một chùa có một nơi để tri ân những người đã hy sinh vì đất nước. Làm được như vậy để tỏ lòng biết ơn với những người đã hy sinh vì đất nước".

Hà Nam/VOV1
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