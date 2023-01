Cụ bà người nước ngoài tử vong trong khách sạn tại Đà Nẵng

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhân viên một khách sạn trên đường Đỗ Bá thuộc phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đến trình báo công an về việc phát hiện 1 cụ bà là khách lưu trú tại khách sạn tử vong bất thường chưa rõ nguyên nhân.

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc.

Được biết, cụ bà đang lưu trú trên tầng 8 của khách sạn, trước khi xảy ra vụ việc, cụ không có biểu hiện gì bất thường.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan như Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an phường Khuê Mỹ có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường đồng thời phối hợp với quản lý khách sạn và các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ nguyên nhân tử vong của bà cụ.

Hiện vụ việc đang được điều tra./.