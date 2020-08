Cử tri TPHCM bức xúc tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Ngày 4/8, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp xúc cử tri Quận 1. Tại buổi tiếp xúc, vấn đề người nước ngoài nhập cảnh trái phép được cử tri quan tâm và có nhiều lượt ý kiến.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cho rằng, trong phòng chống dịch cử tri cho rằng đã có lúc người dân chủ quan nên cần phải tăng cường tuyên truyền, duy trì các biện pháp phòng dịch Covid-19, xử phạt nghiêm tình trạng người dân không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng.

Tiếp xúc cử tri quận 1, TPHCM tối 4/8.

Cử tri Đặng Thanh Bình, phường Nguyễn Cư Trinh lo ngại tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép, gây thêm nhiều bất an trong cộng đồng bởi đa số người ta đi đường bộ, không thể kiểm tra lộ trình…Cử tri kiến nghị khi có chứng cứ đầy đủ thì sớm xử lý.

“Để ngăn chặn hành vi nhập cảnh trái phép trên địa bàn cả nước và TPHCM nói riêng tôi xin kiến nghị sau khi có đầy đủ chứng cứ phạm tội của người nhập cảnh và môi giới nhập cảnh trái phép thì sớm khởi tố và áp dụng hình phạt để ren đe những người khác”, cử tri Đặng Thanh Bình nêu ý kiến.

Đồng quan điểm, cử tri Nguyễn Thế Định đề nghị cần làm rõ vì sao lại để lọt người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào như vậy bởi nếu như có người mang mầm bệnh Covid-19 thì hậu quả khôn lường.

“Tại sao khách Trung Quốc qua nhiều thế, qua bao nhiêu cửa ải vẫn lọt? Đặc biệt không có thị thực sao vẫn lên máy bay bay từ Hà Nội vào Đà Nẵng, TPHCM bình thường. Chúng tôi muốn cơ quan công an đã ngăn chặn được rồi, giữ được rồi. Nhưng truy tố người nhập cảnh trái phép là bình thường, làm sao truy tố người cầm đầu tổ chức xuất nhập cảnh trái phép và phải đưa thành án điểm”, cử tri Nguyễn Thế Định nêu rõ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong.

Tại buổi tiếp xúc, lý giải về tình trạng nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhất là người Trung Quốc, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong cho biết thành phố là nơi có nhiều người Hoa cư trú, làm ăn nên có nhiều mối quan hệ nhân thân làm ăn với công dân Trung Quốc.

Ngoài ra, tình hình thiên tai dịch bệnh ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp trong khi Việt Nam được đánh giá là quốc gia an toàn trong cuộc chiến chống Covid-19. Trong thời gian qua, sau khi hết giãn cách thì nhiều chuyên gia nước ngoài được giải quyết nhập cảnh vào Việt Nam để lao động công tác và không loại trừ người nước ngoài lợi dụng chủ trương này để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Để ngăn chặn tình trạng trên, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Ngoại vụ, Sở Lao động Thương binh xã hội, Ban Quản lý các Khu chế xuất – Khu công nghiệp vận động các chuyên gia nước ngoài đang làm việc trên địa bàn thành phố vận động khai báo y tế, hạn chế quá trình tiếp xúc đi lại, xử lý nghiêm và kịp thời phát hiện các vi phạm.

“Việc này tác động tiêu cực đến công tác gìn giữ an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội nói chung và công tác phòng chống dịch Covid-19. Công an thành phố xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép; Sở GTVT vận động tài xế, doanh nghiệp vận tải không vận chuyển người nước ngoài trái phép và khi phát hiện thì báo cơ quan chức năng”, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết, tuy trong 6 tháng đầu năm, tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố rất thấp so với nhiều năm nhưng vẫn có những kết qủa đáng ghi nhận, phản ánh sự nỗ lực của các cấp chính quyền thành phố và sự đồng tình của người dân trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa duy trì sản xuất.

TPHCM vẫn đóng góp 25% GDP, 27% ngân sách cả nước. TPHCM có tổng cộng 69 ca mắc Covid-19 trong đó đã chữa khỏi 61 ca, 8 bệnh nhân còn lại đang chữa trị, không có trường hợp nào diễn tiến nặng, đây là các ca bệnh từ Đà Nẵng trở về.

Theo ông Nguyễn Thành Phong, mặc dù hiện nay chưa phải triển khai các giải pháp như Chỉ thị 15, 16 nhưng TPHCM không chủ quan mà đang triển khai đồng loạt nhiều giải pháp để khống chế dịch Covid-19.

Đó là chủ động hạn chế sự lây lan mà biện pháp dễ thực hiện là đeo khẩu trang.; các sở ban ngành kích hoạt lại 7 bộ tiêu chí an toàn trong các lĩnh vực, đảm bảo công tác thi tốt nghiệp Trung học phổ thông an toàn tuyệt đối, tái lập các chốt kiểm soát, tăng cường giám sát các trường hợp có triệu chứng về hô hấp với sự vào cuộc của các tài xế, nhà thuốc…nâng cao năng lực cách ly,…TPHCM quyết tâm không để làn sóng dịch thứ hai bùng phát bởi hậu quả sẽ rất nặng nề tới sức khoẻ nhân dân cũng như kinh tế - xã hội của thành phố./.