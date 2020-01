Cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất quá tải ngày cuối năm

Từ trưa 16/1, dòng người đổ về sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM quá đông dẫn đến tình trạng ùn tắc cục bộ ở một số tuyến đường xung quanh sân bay. Đến chiều cùng ngày, tình hình vẫn chưa hết căng thẳng.

Từ giữa trưa, trên các tuyến đường gần sân bay, tình trạng ùn tắc bắt đầu xảy ra. Trên đường Trường Sơn, cửa ngõ chính vào sân bay, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau, ô tô di chuyển từng chút một trong khi xe máy thì len lỏi vào các làn trống, vỉa hè,… Khu vực chân cầu vượt trước cổng sân bay tình hình khá căng thẳng khi các luồng giao thông chạm nhau.

Ngoài ra, các tuyến đường xung quanh như Hồng Hà, Bạch Đằng, Cộng Hoà, Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàn… cũng lâm vào cảnh tương tự. Tại khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả trên đường Cộng Hoà, dòng xe cũng kéo dài.

Xe máy len lỏi vào làn ô tô.

Thời tiết hôm nay nắng gắt oi bức nên mọi người đều tỏ ra mệt mỏi. Dù các điểm nóng về giao thông này đều có các lực lượng túc trực nhưng do người và phương tiện quá đông nên đến 16h chiều 16/1, tình hình lưu thông vẫn khá căng thẳng.

Được biết, tần suất tăng chuyến bay phục vụ dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2020 của các hãng hàng không trong nước dự kiến tăng khoảng 5% - 7% so với cao điểm Tết Nguyên đán 2019. Tần suất bay trung bình đạt 840 - 850 lần chuyến/ngày (tăng khoảng 46-56 lần chuyến/ngày so với Tết 2019). Sản lượng hành khách là 130.000 hành khác/ngày (tăng 10.500 hành khách so với cao điểm Tết Nguyên đán năm 2019), cao nhất sẽ là ngày 28 tháng Chạp với 965 lần chuyến, ước đạt gần 153.000 lượt hành khách.

Thời tiết nắng nóng khiến người dân mệt mỏi.

Để giải quyết tình trạng ùn tắc khu vực sân bay, Tổ giải quyết liên ngành, xử lý nhanh phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân năm 2020 bao gồm Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng không miền Nam, Công an Cửa khẩu, Hải quan, Quản lý bay Miền Nam, các hãng hàng không và các đơn vị phục vụ mặt đất phối hợp trực suốt cao điểm Tết Nguyên đán để trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ hành khách đi lại.

“Ngay trong sân bay đã tổ chức giao thông lại để hạn chế xe đưa đón vào vị trí sát sân bay. Tuyên truyền đã có hiệu quả nhất định nhưng vẫn có thể có đột xuất thì phải có lực lượng xử lý”- ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP HCM, thành viên tổ công tác liên ngành cho biết./.