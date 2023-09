Cục Đường bộ Việt Nam khổ vì con đường “đau khổ” giữa Thủ đô

4 lần kiến nghị Hà Nội, mịt mờ hồi âm

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, thời gian qua, đơn vị đã có 4 lần có văn bản gửi tới các cấp của UBND thành phố Hà Nội mong được xử lý “con đường đau khổ” trước trụ sở.

Đoạn đường bị đào sâu tới 1m, cứ mưa là ngập, gây khó khăn cho người tham gia giao thông.

Thế nhưng, suốt một thời gian dài nguyện vọng chính đáng của đơn vị vẫn chưa được giải quyết.

"Cục Đường bộ Việt Nam đã có nhiều văn bản gửi các cơ quan chức năng của địa phương đề nghị chỉ đạo giải quyết thi công dứt điểm để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn bỏ dở gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ở đoạn đường này", ông Thắng cho biết.

Gần đây nhất, ngày 16/6/2023, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản số 3904/CĐBVN-TCHC gửi ông Trần Sỹ Thanh-Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện đoạn đường qua trụ sở liên cơ quan Cục Đường bộ Việt Nam.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đơn vị có trụ sở tại ô D20, đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy.

Con đường “đau khổ” trước cổng Cục Đường bộ Việt Nam.

Tuyến đường qua trụ sở liên cơ quan Cục Đường bộ Việt Nam dài khoảng 200m, là điểm nối liền giữa quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm thuộc dự án xây dựng và đấu nối hạ tầng kỹ thuật ô đất D20, Khu đô thị mới Cầu Giấy do UBND quận Cầu Giấy làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng từ tháng 11/2020.

Theo tiến độ dự án sẽ hoàn thành vào tháng 8/2021. Nhưng từ đầu năm 2021 đến nay dự án dừng triển khai thi công.

Hiện tại, đoạn đường chạy qua trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam nền đường được đào sâu hơn so với cốt mặt đường cũ từ 50 – 100 cm, không được san gạt, rào chắn cảnh báo an toàn giao thông; đoạn đường nằm trên địa bàn có nhiều cơ quan, công sở, mật độ dân cư đông đúc, lưu lượng tham gia giao thông lớn, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm.

Việc thi công dở dang của đoạn đường gây hình ảnh, ấn tượng không tốt về công tác quản lý đô thị của địa phương.

Cứ mỗi khi trời nắng đường khô, phương tiện di chuyển qua lại gây bụi bặm, còn khi trời mưa đường bị ngập sâu khiến giao thông tê liệt.

Trong khi đó, đoạn đường nằm trên địa bàn có nhiều cơ quan, công sở, mật độ dân cư đông đúc, lưu lượng tham gia giao thông lớn, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm. Tình trạng thi công dở dang gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng như bất tiện đối với các cơ quan đóng trên đoạn đường “đau khổ” này.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị: "Một lần nữa, Cục Đường bộ Việt Nam trân trọng đề nghị UBND TP Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm có các giải pháp thiết thực, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án để hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị".

Phần lòng đường trước cổng Cục Đường bộ Việt Nam bị người dân lấn chiếm làm bãi đỗ xe.

Lòng đường như lòng sông còn bị lấn chiếm

Sau khi có văn bản gửi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ngày 22/6, Cục Đường Bộ Việt Nam tiếp tục có văn bản gửi UBND 2 quận Nam Từ Liêm và Cầu Giấy.

Trong công văn gửi UBND quận Cầu Giấy, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện nay, mặt bằng thi công bị một số người dân, hộ kinh doanh lấn chiếm tự ý lập bãi trông giữ xe, kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường dẫn tới tình trạng lộn xộn, mất an ninh trật tự, làm ách tắc giao thông nghiêm trọng vào các giờ cao điểm, gây bức xúc cho người tham gia giao thông, đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt bất thường như năm nay.

Đoạn đường qua trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam có nhiều cơ quan, công sở, lưu lượng tham gia giao thông lớn, nhất là những khung giờ cao điểm.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị rất chia sẻ với những khó khăn địa phương đang gặp phải. Được biết, dự án chậm tiến độ do chưa được bố trí vốn, UBND quận Cầu Giấy với vai trò là chủ đầu tư dự án đã có nhiều văn bản báo cáo các cơ quan chức năng nhưng cũng chưa được giải quyết kịp thời.

Để ứng phó tình trạng trên, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị UBND quận Cầu Giấy tiếp tục báo cáo các cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội phối hợp tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thi công dứt điểm công trình trên.

Chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm bãi gửi xe, khiến người dân đi qua đây phải "đánh võng" qua các hàng xe 2 bên

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương xử lý nghiêm tình trạng trông giữ xe trái phép, lấn chiếm lòng lề đường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Đối với UBND quận Nam Từ Liêm, Cục Đường bộ Việt Nam nêu thông tin, đoạn đường chạy qua trụ sở liên cơ quan Cục Đường bộ Việt Nam dài khoảng 200 mét, là điểm nối liền quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm.

Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan sớm có các giải pháp thiết thực, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án để hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Con đường này hiện rất lầy lội và bị lấn chiếm. Do đó, Cục Đường bộ đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm chỉ đạo cơ quan chức năng của địa phương xử lý nghiêm tình trạng trông giữ xe trái phép, lấn chiếm lòng lề đường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là đoạn đường từ trụ sở Cục Đường bộ Việt Nam nối ra đường Tôn Thất Thuyết nằm trên địa bàn Quận Nam Từ Liêm.