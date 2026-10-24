Cục Hàng không đề nghị các hãng bay khôi phục, mở mới đường bay nội địa

Rà soát, khôi phục và mở mới đường bay nội địa

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các hãng hàng không nghiên cứu triển khai, khôi phục và tăng cường khai thác các đường bay đến cảng hàng không nội địa, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng hàng không, tăng cường kết nối giữa các địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch.

Ông Ung Việt Dũng - Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.

Văn bản do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng ký, gửi đến Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) và các hãng: Vietjet, Pacific Airlines, Lữ hành Việt Nam, Tre Việt, Sun PhuQuoc Airways.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng, thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng sự tham gia của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cảng hàng không và địa phương, hệ thống cảng hàng không trên cả nước đang được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng và từng bước hiện đại hóa. Nhiều dự án hạ tầng hàng không đã hoàn thành hoặc đang được triển khai, góp phần nâng cao năng lực phục vụ và tạo điều kiện phát triển mạng đường bay.

Cơ quan quản lý hàng không nhận định, vận tải hàng không có vai trò quan trọng trong kết nối các địa phương, vùng kinh tế, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Đặc biệt, việc khôi phục và phát triển các đường bay nội địa kết nối trực tiếp giữa các địa phương có thể giúp rút ngắn thời gian di chuyển, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ hàng không, đồng thời khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng chủ động rà soát, đánh giá toàn diện mạng đường bay nội địa đang khai thác và những đường bay đã tạm dừng. Các hãng cần nghiên cứu phương án khôi phục những đường bay có tiềm năng thị trường, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương, du lịch và bảo đảm điều kiện khai thác phù hợp.

Cùng với việc khôi phục đường bay, các hãng được đề nghị xem xét tăng tần suất trên những đường bay hiện hữu để đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận chuyển của người dân và du khách.

Một nhiệm vụ khác là nghiên cứu mở các đường bay mới kết nối trực tiếp giữa các địa phương, nhất là giữa những trung tâm kinh tế, du lịch và các vùng kinh tế trọng điểm. Theo định hướng của Cục Hàng không Việt Nam, các đường bay này sẽ góp phần tăng cường liên kết vùng, giảm thời gian và chi phí đi lại, hạn chế sự phụ thuộc vào việc nối chuyến qua các cảng hàng không đầu mối.

Báo cáo kế hoạch khai thác trước ngày 10/11

Bên cạnh việc rà soát mạng đường bay, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng chủ động phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không và đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, từng bước nâng cao sản lượng vận chuyển và phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng.

Cục Hàng không đề nghị các hãng bay khôi phục, mở mới đường bay nội địa

Các hãng cũng cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp du lịch, lữ hành và các đơn vị liên quan để đánh giá nhu cầu thị trường, xây dựng chương trình hợp tác xúc tiến, quảng bá điểm đến, phát triển sản phẩm du lịch và kết nối vận tải.

Cục Hàng không Việt Nam đồng thời đề nghị nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy nhu cầu đi lại bằng đường hàng không, cũng như cơ chế hợp tác, hỗ trợ phát triển đường bay phù hợp quy định pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Đáng chú ý, các hãng hàng không được yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể và báo cáo Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 10/11/2026. Báo cáo cần làm rõ bốn nhóm nội dung chính.

Thứ nhất, xác định các đường bay dự kiến khôi phục, mở mới hoặc tăng tần suất khai thác.

Thứ hai, xây dựng kế hoạch, lộ trình và thời gian dự kiến triển khai trong giai đoạn cuối năm 2026 và năm 2027.

Thứ ba, đánh giá nhu cầu thị trường, phương án bố trí đội tàu bay và khả năng duy trì khai thác các đường bay.

Thứ tư, làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị liên quan đến điều kiện hạ tầng, dịch vụ hàng không, cơ chế phối hợp với địa phương cùng các giải pháp hỗ trợ phát triển đường bay.

Việc yêu cầu các hãng xây dựng kế hoạch cụ thể được kỳ vọng tạo cơ sở để cơ quan quản lý đánh giá khả năng khôi phục, mở mới và tăng tần suất đường bay nội địa, gắn kế hoạch khai thác của doanh nghiệp với nhu cầu thị trường và năng lực hạ tầng tại từng địa phương.

Trong bối cảnh nhiều cảng hàng không đang được đầu tư, nâng cấp và mở rộng, việc phát triển mạng đường bay cần gắn với nhu cầu vận chuyển thực tế, khả năng bố trí đội tàu bay và điều kiện cung cấp dịch vụ. Sự phối hợp giữa hãng hàng không, địa phương và doanh nghiệp khai thác cảng sẽ là yếu tố quan trọng để duy trì hiệu quả các đường bay, tăng cường kết nối vùng và khai thác hiệu quả hạ tầng hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng quan tâm, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao và gửi báo cáo đúng thời hạn.