Cục Hàng không yêu cầu 6 dự án sân bay Long Thành phải hoàn thành trong năm 2026

4 dự án chưa hoàn thành xây dựng cơ bản

Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo, kiến nghị Bộ Xây dựng điều chỉnh tiến độ thực hiện 6 dự án thuộc Dự án thành phần 4, Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đáng chú ý, cơ quan này không chấp thuận đề xuất kéo dài thời gian hoàn thành một số dự án sang quý I, thậm chí quý II/2027 của các nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu toàn bộ công trình phải hoàn thành trước thời điểm sân bay dự kiến khai thác thương mại.

Cục Hàng không bác đề xuất kéo một số gói thầu sân bay Long Thành sang 2027.

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, trước đó, hợp đồng đợt 1 giữa Cục Hàng không và các nhà đầu tư đã được điều chỉnh, xác định thời hạn hoàn thành toàn bộ công tác đầu tư xây dựng Dự án thành phần 4 vào ngày 31/8/2026.

Dự án thành phần 4 gồm các công trình phục vụ hoạt động hàng không như dịch vụ thương mại mặt đất, suất ăn hàng không, hangar bảo dưỡng tàu bay... Đây là những hạng mục quan trọng, góp phần bảo đảm điều kiện khai thác đồng bộ sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Theo tiến độ cập nhật, trong số 6 dự án ưu tiên phục vụ khai thác giai đoạn 1, có 2 dự án đã hoàn thành xây dựng cơ bản, đang triển khai lắp đặt thiết bị. Đó là Dự án suất ăn hàng không số 2 và Dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2.

Trong khi đó, 4 dự án vẫn chưa hoàn thành xây dựng cơ bản, gồm: Dự án suất ăn hàng không số 1; Dự án sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 1; Dự án bảo dưỡng tàu bay số 1; Dự án bảo dưỡng tàu bay số 3 và số 4.

Trước áp lực tiến độ, 4 nhà đầu tư gồm VACS, VIAGS, VAECO và Vietjet đã có văn bản báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất điều chỉnh thời hạn hoàn thành các dự án.

Cụ thể, Vietjet, nhà đầu tư Dự án bảo dưỡng tàu bay số 3 và số 4, cho biết dự án được triển khai muộn hơn các dự án khác khoảng 8 tháng. Quá trình thực hiện gặp khó khăn do thiếu nhân lực kỹ thuật, quy trình nghiệm thu hệ thống phức tạp và thời gian nhập khẩu thiết bị chuyên ngành kéo dài.

Đáng chú ý, gói thầu 4.8 thuộc Dự án thành phần 3 thi công chưa đồng bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đường tiếp cận và phạm vi kết nối kỹ thuật của công trình. Vietjet đề xuất đưa hangar chính, workshop và sân đỗ vào khai thác từ ngày 24/12/2026, sau đó hoàn thiện 100% công suất vào tháng 4/2027.

Siêu sân bay Long Thành đang gấp rút hoàn thiện toàn bộ các hạng mục để sẵn sàng khai thác giai đoạn 1 từ 0 giờ ngày 24/12.

Đối với Dự án suất ăn hàng không số 1, VACS cho biết gặp vướng mắc do chậm bàn giao mặt bằng sau khi thi công tuyến tuy-nen số 10 nằm đúng vị trí công trình phụ trợ. Doanh nghiệp kiến nghị đưa nhà sản xuất suất ăn, trạm điện và trạm bơm vào vận hành từ ngày 24/12/2026, các hạng mục còn lại sẽ hoàn tất chạy thử trong tháng 3/2027.

Trong khi đó, VAECO, nhà đầu tư Dự án bảo dưỡng tàu bay số 1, phản ánh tình trạng thiếu nhân công, giá vật liệu và xăng dầu tăng cao, gây áp lực dòng tiền đối với nhà thầu EPC. Bên cạnh đó, các thiết bị chuyên dụng cần thêm thời gian hiệu chỉnh. VAECO kiến nghị lùi thời hạn hoàn thành dự án sang tháng 12/2026.

Với Dự án dịch vụ mặt đất số 1, VIAGS cho biết tiến độ chịu tác động do hạ tầng kết nối chung của sân bay chưa hoàn thiện, nguồn cung một số vật tư đặc thù như đá dăm, bê tông nhựa nóng còn khan hiếm, trong khi giá nhiên liệu biến động. Nhà đầu tư đề xuất hoàn thành xây dựng vào ngày 15/12/2026 để kịp đưa công trình vào khai thác trong tháng 12.

Cục Hàng không yêu cầu hoàn thành trước ngày 24/12

Đánh giá các khó khăn, vướng mắc do nhà đầu tư phản ánh, Cục Hàng không ghi nhận một số nguyên nhân khách quan, trong đó có việc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) chưa thể đấu nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật chung. Cụ thể, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước thải chưa đáp ứng điều kiện đấu nối, xả thải.

Tuy nhiên, đối với những nguyên nhân chủ quan liên quan đến nhân lực, vật tư và tổ chức thi công, Cục Hàng không xác định đây là trách nhiệm của các nhà đầu tư. Các đơn vị được yêu cầu chủ động khắc phục, tăng ca, tăng mũi thi công, tổ chức triển khai liên tục để bảo đảm tiến độ.

Những chuyến bay đầu tiên đến Long Thành trước đó,

Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Văn bản số 4098 của ACV về dự kiến thời điểm khai thác thương mại sân bay Long Thành từ 0 giờ ngày 24/12/2026, Cục Hàng không xác định đây là mốc thời gian bắt buộc để bảo đảm tính đồng bộ.

Theo đó, toàn bộ công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị và chuẩn bị vận hành các dự án đầu tư kinh doanh thuộc Dự án thành phần 4 được xác định ưu tiên phục vụ khai thác giai đoạn 1 phải hoàn thành trước thời điểm sân bay đi vào khai thác thương mại. Đối với đề xuất của Vietjet và VACS về việc kéo dài tiến độ sang quý I hoặc quý II/2027, lãnh đạo Cục Hàng không đánh giá là "không có cơ sở".

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không kiến nghị Bộ Xây dựng chấp thuận điều chỉnh thời hạn hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng, lắp đặt thiết bị và sẵn sàng vận hành của 6 dự án thuộc Dự án thành phần 4 muộn nhất vào ngày 23/12/2026.

Sau khi được Bộ Xây dựng chấp thuận, Cục Hàng không sẽ khẩn trương đàm phán, sửa đổi hợp đồng với các nhà đầu tư theo mốc tiến độ mới.

Việc yêu cầu hoàn thành các dự án trước ngày 24/12/2026 nhằm bảo đảm các hạng mục dịch vụ thiết yếu được đưa vào vận hành đồng bộ, phục vụ kế hoạch khai thác giai đoạn 1 sân bay Long Thành. Trong bối cảnh nhiều công trình vẫn còn khối lượng xây dựng, lắp đặt thiết bị và nghiệm thu, áp lực tiến độ đối với các nhà đầu tư và đơn vị thi công đang rất lớn.