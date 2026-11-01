Cục trưởng Cục An ninh mạng chia sẻ về bảo vệ trẻ em trên môi trường internet

Tối 31/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an); Liên minh Niềm Tin Số phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội An toàn trực tuyến. Lễ hội nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Không Một Mình 2026 đã chính thức diễn ra, mở đầu chuỗi hoạt động trải nghiệm, kết nối và lan tỏa thông điệp “Kết nối không tổn thương”.

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng (A05 - Bộ Công an). Ảnh: Bảo Ngọc

Chiến dịch hướng tới nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và thúc đẩy sự chung tay của gia đình, nhà trường, cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong việc bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trên môi trường mạng.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), Phó Chủ tịch Điều hành Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Chủ tịch Liên minh Niềm tin số bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự hiện diện của đông đảo học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh và các đơn vị đồng hành. Sự tham gia của cộng đồng là minh chứng cho sự quan tâm và trách nhiệm chung đối với sự an toàn của trẻ em, thanh thiếu niên trong thế giới số.

Những tiết mục văn nghệ được biểu diễn bởi các em học sinh tại chương trình.

Trung tướng Lê Xuân Minh cho rằng, Internet mở ra nhiều cơ hội để các em học tập, khám phá, kết nối và thể hiện bản thân. Tuy nhiên, cùng với những cơ hội ấy là không ít tình huống mà trẻ em chưa có đủ kinh nghiệm để nhận biết, xử lý hoặc tự bảo vệ mình.

Giáo dục an toàn trực tuyến không thể chỉ dừng lại ở việc nhắc các em cẩn thận, không chia sẻ thông tin cá nhân hay không tin người lạ. Điều quan trọng hơn là giúp các em nhận diện những tình huống bất thường, biết đặt ra giới hạn, dừng lại khi cảm thấy không an toàn và chủ động tìm đến người có thể hỗ trợ mình.

Trung tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh: "Trên hết, chúng ta cần tạo ra một môi trường an toàn, một không gian tin tưởng để các em có thể nói ra những điều mình chưa hiểu, chia sẻ những chuyện khiến mình lo lắng, kể cả khi đã mắc sai lầm”.

Từ yêu cầu đó, vai trò của gia đình, nhà trường và toàn xã hội không chỉ nằm ở việc trang bị kiến thức, cảnh báo nguy cơ mà còn phải xây dựng được sự tin tưởng để trẻ em sẵn sàng chia sẻ khi gặp khó khăn. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của Chiến dịch Không Một Mình khi trở lại trong năm thứ hai, tiếp tục hành trình xây dựng một không gian mạng an toàn hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên với thông điệp “Kết nối không tổn thương”.

Chiến dịch tiếp tục nhận được sự quan tâm, bảo trợ và chung tay của nhiều bộ, ngành, trong đó có Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng các tổ chức quốc tế UNICEF, UNODC.

Chiến dịch Không Một Mình 2026 tiếp tục hướng đến mục tiêu bảo vệ trẻ em trên môi trường số.

Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, Chiến dịch Không Một Mình 2026 tiếp tục hướng tới một mục tiêu chung: để mỗi trẻ em và thanh thiếu niên có thể tự tin khám phá, học hỏi, kết nối và phát triển trong một môi trường số an toàn, lành mạnh - nơi các em luôn được lắng nghe, tôn trọng và không bao giờ phải đơn độc.