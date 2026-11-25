Trong năm 2026, công an các thành phố trong Cụm thi đua số 3 đã triển khai đồng bộ các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Toàn Cụm phát hiện 3.423 vụ vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, môi trường; khởi tố 1.723 vụ với 4.153 bị can liên quan đến tội phạm ma túy, thu giữ hơn 90 kg ma túy các loại.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được chú trọng, triển khai hiệu quả.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh trao cờ luân lưu cho Công an thành phố Đồng Nai - Đơn vị cụm trưởng năm 2027 và Công an thành phố Quảng Ninh Cụm phó

Đáng chú ý, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được gắn với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân. Trong đó, Công an thành phố Bắc Ninh triển khai 126 mô hình thi đua “Ba nhất”; Công an thành phố Quảng Ninh có 162 mô hình, đặc biệt, Công an thành phố Đồng Nai chú trọng xây dựng các mô hình, sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác chuyên môn, cải cách hành chính và giải quyết thủ tục cho người dân.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị còn tích cực triển khai hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng với nhiều hình thức thiết thực, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, trong năm 2026, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, công an các thành phố trong Cụm đã chủ động đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích Công an ba thành phố Bắc Ninh, Quảng Ninh và Đồng Nai đạt được trong năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, Bắc Ninh là địa bàn có tốc độ phát triển công nghiệp, đô thị nhanh, dân số cơ học tăng, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đây không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là nền tảng, điều kiện và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của công an các thành phố trong Cụm thi đua số 3, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) cho biết, năm 2026, các đơn vị đã hoàn thành 203 chỉ tiêu công tác được giao, đạt nhiều kết quả tích cực trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phục vụ Nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh nhấn mạnh, giá trị của phong trào thi đua không chỉ được đo bằng số lượng chỉ tiêu hoàn thành hay thành tích trên từng lĩnh vực mà quan trọng hơn là những chuyển biến thực chất, những giá trị mới tạo ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Do đó, các đơn vị cần đổi mới công tác đánh giá, tổng kết theo hướng toàn diện, thực chất; chú trọng phát hiện những mô hình, cách làm sáng tạo, có tính đột phá và khả năng lan tỏa.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Về nhiệm vụ năm 2027, Cục trưởng Cục Công tác chính trị đề nghị các đơn vị tổ chức phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, bám sát những chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; khuyến khích cán bộ, chiến sĩ đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chủ động đảm nhận những nhiệm vụ khó, việc mới.

Tại hội nghị, các đơn vị thống nhất tôn vinh những tập thể có thành tích xuất sắc, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Đồng thời, thống nhất Công an thành phố Đồng Nai đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng, Công an thành phố Quảng Ninh đảm nhiệm vai trò Cụm phó Cụm thi đua số 3 năm 2027.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Cũng trong chiều 25/11, Cụm thi đua số 3, Bộ Công an tổ chức trao nhà tình nghĩa tặng gia đình chị Thân Thị Thúy, lao động hợp đồng Công an xã Tam Tiến, có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ngôi nhà được xây mới với tổng kinh phí hỗ trợ 180 triệu đồng, góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống.