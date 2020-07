Cùng cách ly trong viện, hai vợ chồng bác sĩ không nhìn được mặt nhau

Từ 0h ngày 28/7, TP Đà Nẵng triển khai giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố cũng phong tỏa 3 bệnh viện là Bệnh viện C, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng và các tuyến đường khu dân cư quanh các bệnh viện này.

Phóng viên tác nghiệp ngoài khu vực phong tỏa.

Ngay sau khi thực hiện lệnh phong tỏa, cuộc sống người dân, các y bác sĩ, người nhà bệnh nhân bị ảnh hưởng. thế nhưng, vì tập trung chống dịch, ai cũng sắp xếp mọi công việc riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều y bác sĩ lại một lần nữa tạm xa vợ con, ở lại bệnh viện chống dịch.



Hàng rào bảo vệ đã được dựng lên, phong tỏa toàn bộ khu vực 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Nhiều khu dân cư gần các bệnh viện này cũng bị phong tỏa. Ông Bùi Hữu Diễn ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, gia đình ông thuê căn hộ trên đường Hải Phòng, đối diện với Bệnh viện Đà Nẵng để bán thiết bị vật tư y tế. Chấp hành lệnh phong tỏa của thành phố, ông đã đóng cửa hàng, nghỉ bán. Theo ông Bùi Hữu Diễn, cuộc sống người dân trong khu vực phong tỏa bị xáo trộn nhưng vì đảm bảo an toàn phòng chống dịch ai cũng chấp hành nghiêm.



"Đợt dịch này là chủng virus mới, dễ lây lan nên người dân cũng tự giác, chủ động phòng bệnh. Mặc dù làm nghề kinh doanh, phải đóng cửa sẽ ảnh hưởng rất nhiều, nhưng chúng tôi phải chấp nhận rủi ro chung của toàn xã hội. Mọi người dân đều phải chấp hành và nên chấp hành để đợt dịch này qua sớm, chứ không rất nguy hiểm", ông Diễn nói.

Ông Bùi Hữu Diễn đứng nhìn cửa hàng thiết bị y tế trên đường Hải Phòng đã bị phong tỏa.

Các cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng Công an, Quân đội phải thức trắng đêm trực bảo vệ khu vực phong tỏa. Đại úy Nguyễn Hồng Anh, Công an quận Hải Châu, trực tại chốt chặn trên đường Hải Phòng cho biết, toàn bộ lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an quận Hải Châu trực chiến tại cơ quan, không ai về nhà, tự cách ly khi nào xong nhiệm vụ mới về: "Chúng tôi đang nhận lệnh trực chiến 100% nên chưa biết lúc nào, khi nào về nhà. Con cái đều giao lại hết ông bà".



Sau một thời gian chiến đấu với đợt dịch đầu tiên, đội ngũ y, bác sĩ các bệnh viện Đà Nẵng mấy ngày nay lại bước vào cuộc chiến chống dịch Covid- 19 mới. Một bác sĩ đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cho biết, 3 ngày nay khi cách ly toàn bệnh viện, anh em y, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế vẫn lạc quan.

Bác sĩ này cho biết, cả 2 vợ chồng đều công tác ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Khi phong tỏa bệnh viện, không ai kịp về nhà lấy đồ dùng cá nhân. 2 con nhỏ, một cháu học mẫu giáo, một cháu mới lớp 2 phải gửi về ông bà nội chăm sóc. 3 ngày qua, cả hai vợ chồng đều ở trong Bệnh viện nhưng chưa nhìn thấy mặt nhau. Các y bác sĩ trong bệnh viện dành toàn bộ thời gian chăm sóc bệnh nhân.



Bác sĩ tâm sự: "Tất nhiên cũng có đôi chút lo lắng. Nghe lệnh là lên đường. Hơn 2.000 nhân viên nghe lệnh là vào bệnh viện, sẵn sàng với mọi tình huống"./.