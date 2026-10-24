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Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Thứ Bảy, 14:01, 24/10/2026
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VOV.VN - Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

 

Theo đó, thực hiện phong trào thi đua 3 nhất của Bộ Công an “Trung thành nhất - Kỷ luật nhất - Gần dân nhất”; Kế hoạch số 05 của Ban Chỉ đạo phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Sơn La về tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026.

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Đại biểu cắt băng khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn (tỉnh Sơn La).
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Phó Giám đốc Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) Hoàng Giang phát biểu.

Trung tâm Nội dung số và Truyền thông cùng các đơn vị tài trợ như: Công ty Cổ phần xi măng Long Thành, Công ty Cổ phần xi măng Long Sơn, Tập đoàn Geleximco và một số đơn vị đồng hành, chung tay hỗ trợ hạ tầng thiết yếu cho đồng bào khu dân cư Pha Đin, bản Buốt Văn, xã Chiềng Mai gồm: Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 5KWh (pin năng lượng, hệ thống chiếu sáng sân), đổ 300m2 sân, 110m đường bê tông lên nhà văn hóa và trao tặng 2 máy băm cỏ cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…; tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 350 triệu đồng.

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Phó Giám đốc Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) Hoàng Giang tặng sách "Sắp xếp lại giang sơn" và "Tổ quốc trong tim" cho lãnh đạo xã và Công an xã Chiềng Mai.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) nhấn mạnh: Các hạng mục công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm giải quyết nhu cầu cấp thiết về cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng sinh hoạt cho đồng bào dân tộc khu dân cư Pha Đin, bản Buốt Văn.

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Tặng máy băm cỏ cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư Pha Đin, bản Buốt Văn, xã Chiềng Mai.

Qua đó, đời sống sinh hoạt, văn hóa của người dân sẽ từng bước được cải thiện, đồng thời hỗ trợ tư liệu sản xuất giúp các hộ đặc biệt khó khăn phát triển sinh kế và giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, công trình cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an xã Chiềng Mai trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh trật tự và giữ gìn sự bình yên cho bản làng.

Khu dân cư Pha Đin (trước đây là bản Pha Đin), thuộc bản Buốt Văn, xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La, cách trung tâm xã 15 km, với tổng diện tích gần 330 ha, có 15 hộ, 63 nhân khẩu, sinh sống biệt lập. Đặc biệt, khu vực này đối mặt với muôn vàn thách thức do giao thông đi lại cách trở và chưa có điện lưới quốc gia. Thực trạng này ảnh hưởng rất lớn đến lộ trình phát triển kinh tế, làm giảm chất lượng đời sống sinh hoạt, học tập và hạn chế quyền tiếp cận thông tin của người dân cũng như việc tổ chức các hoạt động văn hóa, hội họp, tuyên truyền tại nơi sinh hoạt cộng đồng.

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Tặng máy băm cỏ cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư Pha Đin, bản Buốt Văn, xã Chiềng Mai.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Mai Nguyễn Hải Sơn chia sẻ: Công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Lần đầu tiên, nhà văn hóa Pha Đin có điện, bà con có sân và đường bê tông sạch đẹp để hội họp, sinh hoạt văn hóa, còn các cháu nhỏ có nơi vui chơi an toàn. Ánh sáng từ công trình không chỉ thắp sáng những cung đường, mà còn thắp sáng niềm tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, từ đó tạo động lực mạnh mẽ để người dân khu vực Pha Đin, bản Buốt Văn vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và xây dựng bản làng văn minh.

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Tặng máy băm cỏ cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư Pha Đin, bản Buốt Văn, xã Chiềng Mai.

Chương trình ý nghĩa này đã góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang, đặc biệt là lực lượng Công an xã với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa; qua đó, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, tạo nền tảng vững vàng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã Chiềng Mai.

Theo Quang Quyết/TTXVN
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