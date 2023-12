Cuộc sống mới ở “vùng rốn da cam” A Lưới

VOV.VN -Trong thời gian dài chiến tranh, sân bay A So đã gánh chịu hậu quả nặng nề của chất độc da cam/dioxin. Từ một “điểm nóng” về ô nhiễm chất độc dioxin, sân bay A So nay đã được hoàn trả môi trường sinh thái trong sạch, an toàn, giúp người dân ổnđịnh đời sống và phát triển kinh tế