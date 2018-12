Cuối năm 2019: Không còn người có công thuộc hộ nghèo

Theo số liệu báo cáo, đến cuối năm 2017, cả nước còn hơn 23 nghìn hộ có người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo, chiếm 1,42% hộ nghèo cả nước.

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐ-TB&XH) Ngô Trường Thi khẳng định “Bằng mọi cách, chậm nhất đến cuối năm 2019 cả nước không còn gia đình có đối tượng là người có công với cách mạng thuộc hộ nghèo”. Xây nhà cho người có công.

Ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, nhìn tổng quan, chương trình giảm nghèo của Việt Nam đã đi chặng đường dài.

Giai đoạn đầu, Đảng và Nhà nước ta thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo và hiện nay chuyển sang giai đoạn giảm nghèo bền vững, được các nước trên thế giới và nhiều tổ chức xã hội đánh giá cao.

Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, trong quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội, người có công với cách mạng là đối tượng luôn được Nhà nước xác định tập trung ưu tiên giải quyết đầu tiên. So với mức sàn an sinh xã hội thì đối tượng người có công đạt cao nhất, cao hơn tất cả các nhóm chính sách khác. Về cơ bản người có công không còn hộ đói, hộ nghèo ở dưới mức sàn an sinh xã hội. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 23 nghìn hộ người có người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo vẫn là điều trăn trở đối với những người làm chính sách.

Ông Lợi nói: “Khi đi giám sát cho thấy, chính người không có công "ăn ké" vào người có công, dẫn tới người có công phải san sẻ cho người không có công, các thành viên trong gia đình nên chia tỷ lệ này xuống. Còn thực tế có địa phương tuyên ngôn dứt khoát không còn hộ nghèo là người có công với cách mạng. Tôi khẳng định rằng, tỷ lệ này chúng ta nói hôm nay thống kê một cách tự nhiên mà không phân tích kỹ vấn đề này”.

Ngoài ra, do tỷ lệ người có công ở một số địa phương còn cao nhưng điều kiện kinh tế còn khó khăn nên người có công ít được chăm sóc, quan tâm.

PC_Article_Middle

Ông Ngô Trường Thi, Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia giảm nghèo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đ-TB&XH cho biết, sau khi có giám sát của Quốc hội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có văn bản chỉ đạo, đề nghị các địa phương rà soát kỹ những đối tượng hộ nghèo có thành viên là người có công, bằng mọi cách chậm nhất đến cuối năm 2019 cả nước không còn đối tượng này thuộc hộ nghèo nữa.

Ông Thi cho biết: “Chúng tôi đề nghị các địa phương phải rà soát kỹ những đối tượng nghèo có thành viên là người có công. Dứt khoát, chậm nhất đến cuối năm 2019 cả nước không còn người có công thuộc hộ nghèo, đó là mục tiêu phấn đấu chúng ta phải làm. Thứ hai là các địa phương phải thẩm định kỹ những trường hợp phát sinh nghèo, phải có lý do, nguyên nhân chứ không phải cứ rà soát rồi báo cáo tổng hợp lên trên. Vừa rồi chúng tôi đi rà soát các địa phương, theo báo cáo thì con số này đã giảm”./.

Đề xuất mức quà tặng người có công với cách mạng dịp Tết Kỷ Hợi VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH đang đề xuất 2 mức quà dành tặng cho các đối tượng là người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.