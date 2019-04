Cưỡng chế, buộc tháo dỡ các nhà chòi lấn bãi biển An Bàng

Theo lãnh đạo chính quyền TP Hội An, khu vực này đang bị “xâu xé” bởi hoạt động kinh doanh bát nháo, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến khách du lịch.

Hàng quán lấn chiếm bãi biển (Ảnh minh hoạ)

Bãi biển An Bàng, thuộc phường Cẩm An, cách trung tâm phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam khoảng 3km. Bãi biển dài khoảng 4km, với cảnh quan tự nhiên trong lành này đang cuốn hút du khách nhờ bờ cát trắng mịn màng; những hàng dương xanh. Vì mới được khai thác du lịch trong vài năm trở lại đây nên An Bàng vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ cuốn hút. Thế nhưng, từ trước Tết Kỷ hợi đến nay, bãi biển này bị các hộ kinh doanh, buôn bán tự phát lấn chiếm. Hộ kinh doanh tự ý chặt cây dương phòng hộ lâu năm trên bãi biển để dựng chòi, đón khách. Có hộ còn dựng chòi, đúc trụ bê tông ngay tại khu vực đã được quy hoạch bãi tắm, chỉnh trang khu dân cư, công viên cây xanh...



Ông Trần Trung Hưng, Phòng Quản lý đô thị thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND thành phố ra đã quyết định xử phạt đối với các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu vực bãi biển An Bàng. Trong đó, có 2 hộ gia đình lấn chiếm đến 1.500 m2 bãi biển, xây công trình phục vụ cho việc kinh doanh ngay trên khu vực đã được quy hoạch: “Họ dựng chòi lên nhưng họ đâu có ở, chủ yếu ở phía trong làng. Họ “kéo” khách từ trong ra, rồi lắp mấy cái dù bằng tre. Tới mùa này là khách liên tục, đi ra đi vô ngày kiếm cũng được vài trăm ngàn, có người kiếm cả triệu đồng”.

Tình trạng lấn chiếm bãi biển An Bàng dựng lều quán để kinh doanh, buôn bán diễn ra ngày một nhiều làm cho khu vực biển vốn đã được quy hoạch bài bản của thành phố Hội An trở nên bát nháo. Khu vực biển này cũng bị uy hiếp bởi các đợt sóng dữ vào cuối năm ngoái làm cho nham nhở, lồi lõm. Mặc dù chính quyền đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt nhưng đâu lại vào đó.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, tình trạng người dân xây dựng trái phép công trình tại bãi biển chủ yếu diễn ra vào các ngày lễ, tết, thứ 7, chủ nhật nên rất khó kiểm soát.

“Cho lập biên bản, cứ đúng 10 ngày ai không tháo dỡ thì cưỡng chế. Mình tìm họ để công bố quyết định, không gặp thì gởi qua đường bưu điện. họ không ở đó thì vẫn tiến hành tháo dỡ, nhà nước “bó tay” sao được. Lấn chiếm, xây dựng trái phép mà”- Ông Sơn nói.

Những năm gần đây, khi bãi biển Cửa Đại, thành phố Hội An bị triều cường gây sạt lở nên du khách đổ dồn về các bãi tắm Hà My và An Bàng, cách Cửa Đại khoảng 7 km về phía Bắc. Mỗi ngày, tại khu vực biển An Bàng thuộc khối phố Tân Thành, phường Cẩm An đón hàng ngàn lượt khách. Hàng trăm cơ sở kinh doanh, khách sạn, nhà hàng mọc lên làm cho khu vực này trở nên sầm uất. Tình trạng cơi nới, lấn chiếm bãi biển tràn lan đã để lại ấn tượng không tốt đối với du khách, nếu không được chấn chỉnh kịp thời./. Đảo nổi kỳ lạ giữa biển Hội An, chính quyền lúng túng VOV.VN -Việc một đảo cát dài xuất hiện gần cửa biển Hội An xuất hiện tiếp tục đặt thêm gánh nặng cho địa phương.

Hoài Nam/ VOV-Miền Trung

