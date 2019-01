Cứu 11 thuyền viên tàu hàng Vũ Gia bị mắc cạn trên vùng biển Quảng Trị

Lúc 11h trưa nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được báo cáo từ đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ với nội dung Tàu hàng vận tải Vũ Gia 09 đề nghị hỗ trợ đưa 11 thuyền viên trên tàu vào đảo Cồn Cỏ.

Tàu hàng này thuộc Công ty TNHH Vũ Gia Tam, có trụ sở tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Trên tàu có 11 thuyền viên, do ông Lê Ngọc Huế, 38 tuổi, trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình làm thuyền trưởng. Tàu chở 4500 tấn than cám, hành trình từ cảng Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đi cảng Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lúc tàu đi ngang vùng biển Quảng Trị thì va vào đá ngầm, cách đảo Cồn Cỏ khoảng 2 hải lý.

Ảnh minh họa.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị huy động tàu cá QT21029 do ông Phan Văn Giao, trú tại thôn An Đức 2, thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh làm thuyền trưởng đưa 11 thuyền viên trên tàu hàng gặp nạn vào đồn Biên phòng Cồn Cỏ đảm bảo an toàn./.

