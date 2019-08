Cứu 6 người mắc kẹt suốt 5 tiếng đồng hồ trong lũ

Trong cơn lũ dữ chiều 9/8, cầu treo dân sinh bắc qua sông Đồng Nai nối vào cù lao ba Lềnh, (ấp 8, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán) bị đứt. 6 người bị mắc kẹt không vào bờ được, trong đó có 5 người lớn và 1 trẻ em.

Lực lượng chức năng cứu hộ thành công 6 người mắc kẹt giữa cù lao trên sông Đồng Nai

Nhận tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ huyện Định Quán đã huy động lực lượng 30 chiến sĩ và các phương tiện tổ chức cứu hộ.