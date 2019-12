Cứu hộ tàu câu mực sau nhiều ngày mất lạc trên biển

Theo Ủy ban Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, ngày 4/12, tàu SAR 411 đã đưa 6 ngư dân của tàu cá NĐ 92656 TS về cảng Cửa Lò/Nghệ An an toàn an toàn.

Đã thông tin được tàu mất lạc trên biển sau nhiều ngày. (Ảnh minh họa)

Đáng chú ý là tàu QNg 95929 TS bị mất liên lạc sau nhiều ngày đã thông tin được về gia đình. Hiện, các ngư dân trên tàu đều an toàn. Trước đó, tàu QNg 95929 TS hành nghề câu mực ở quần đảo Hoàng Sa, xuất bến ngày 22/11 và bị mất liên lạc từ sáng ngày 30/11.



Về công tác ứng phó bão Kammuri, đến chiều 4/12, Bộ đội Biên phòng các địa phương ven biển từ Hà Tĩnh đến Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng kiểm đếm và hướng dẫn cho 62.634 phương tiện biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.



Cụ thể, hoạt động ở khu vực giữa Biển Đông có 30 tàu; hoạt động ven biển, các vùng biển khác có 9.104 tàu và neo tại các biển 53.500 tàu./.