Cứu nam thanh niên nhảy cầu Nhật Tân xuống sông Hồng

Vào khoảng 7h03 ngày 29/10, nhận tin báo một nam thanh niên nhảy cầu Nhật Tân xuống sông Hồng, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Tây Hồ đã nhanh chóng cử cán bộ chiến sĩ và phương tiện cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đưa nạn nhân lên bờ an toàn

Cùng với đó, Công an quận Tây Hồ đã xin chi viện lực lượng, phương tiện từ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông của Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Thành phố, Đội Điều tra Tổng Hợp Công an quận, Công an phường Phú Thượng, đến để phối hợp tìm kiếm nạn nhân; thông tin cho các đơn vị liên quan, duy trì an ninh trật tự tại hiện trường.

Rất động người hiếu kỳ dừng lại trên cầu để theo dõi sự việc

Song song đó, là công tác điều tiết, phân luồng phương tiện dưới sông cũng được đảm bảo, tránh để xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Sau khoảng 10 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã khéo léo tiếp cận vị trí của nạn nhân, sử dụng phao cứu sinh đưa người này an toàn trở vào bờ. Đông thời, Công an quận Tây Hồ liên hệ người nhà cùng đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Nam thanh niên nhảy cầu được cứu sống là N.D.K (sinh năm 1994, trú tại Đông Anh, Hà Nội). Hiện vụ việc đang được các cơ quan làm rõ.