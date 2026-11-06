Cứu người đàn ông 75 tuổi mắc kẹt trong đám cháy tại Hải Phòng

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 6/11/2026, tại ngôi nhà số 39/29 đường Hai Bà Trưng (phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng). Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hải Phòng) đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn.

Lực lượng chức năng kịp thời đưa nạn nhân mắc kẹt ra khỏi đám cháy an toàn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy bùng phát tại căn nhà 3 tầng, diện tích khoảng 26 m², bên trong chứa nhiều rác và phế liệu do gia đình thu gom.

Trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến hiện trường, Công an phường Lê Chân, lực lượng dân phòng và người dân xung quanh đã nỗ lực phá cửa, dùng bình chữa cháy cầm tay dập lửa nhưng không thành công. Thời điểm này, có một người đang mắc kẹt tại tầng 1 của căn nhà.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy, đồng thời giải cứu ông Đ.M.B. (sinh năm 1951, chủ căn nhà) ra khỏi khu vực nguy hiểm.