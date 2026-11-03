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Cứu người đàn ông bị thương nặng thì phát hiện một phụ nữ chết trong khách sạn

Thứ Ba, 14:40, 03/11/2026
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VOV.VN - Đưa người đàn ông bị thương đi cấp cứu nghi do nhảy lầu, cơ quan chức năng phát hiện một phụ nữ tử vong trong phòng của người đàn ông này tại khách sạn ở Nha Trang.

Sáng 3/11, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc một người phụ nữ tử vong trong phòng khách sạn, một người đàn ông bị thương nặng.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân phát hiện một người đàn ông bị thương nặng nghi do nhảy lầu trước khách sạn N.L. (phường Nam Nha Trang). Sau đó, người dân đã báo cáo cơ quan chức năng và người đàn ông bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

cuu nguoi dan ong bi thuong nang thi phat hien mot phu nu chet trong khach san hinh anh 1
Người dân tập trung theo dõi vụ việc tại phường Nam Nha Trang vào sáng 3/11

Tiếp đó, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra phòng người đàn ông thuê ở khách sạn này thì phát hiện thi thể một phụ nữ. Theo đại diện khách sạn N.L, đôi nam nữ này đến thuê phòng ở đây vào ngày 1/11 và không có biểu hiện bất thường. Nguyên nhân vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, ngày 15/5, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ người phụ nữ tử vong trong nhà nghỉ tại phường Ba Ngòi.

Nạn nhân được xác định là bà L.T.K.T. (SN 1971, trú xã Cam Lâm). Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng ghi nhận nạn nhân có vết thương sâu ở vùng ngực trái, tử vong do mất máu cấp.

Theo thông tin ban đầu, khuya 12/5, một nam thanh niên cùng bà T. đi xe máy đến thuê phòng số 4 tại nhà nghỉ K.V., thuộc tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi để nghỉ qua đêm.

Đến trưa 13/5, cả hai ra ngoài mua cơm mang về phòng ăn và mua gần 20 lon bia tại nhà nghỉ để sử dụng. Tối cùng ngày, nam thanh niên một mình điều khiển xe máy rời khỏi nhà nghỉ, để lại người phụ nữ trong phòng.

Chiều 14/5, thấy khách thuê phòng nhiều giờ không ra ngoài, gọi cửa không phản hồi, chủ nhà nghỉ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa kiểm tra thì phát hiện bà T. đã tử vong trên giường nên trình báo cơ quan chức năng.

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Công an Lâm Đồng cứu người giữa dòng nước xiết

VOV.VN - Trong lúc tuần tra phòng, chống mưa lũ, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, kịp thời cứu một người dân bị trượt chân rơi xuống sông tại khu vực cầu Bến Tượng. Thời điểm này, nước sông đang dâng cao, dòng chảy xiết khiến việc tiếp cận và cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Nguyên Giáp/VTC News
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