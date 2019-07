Cứu sống 4 thuyền viên trong vụ chìm tàu chở dầu ở Quảng Trị

Sáng nay (11/7), 4 thuyền viên trên một chiếc tàu chở dầu bị chìm tại vùng biển đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị vừa được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cứu sống và đưa vào bờ an toàn. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang lên phương án trục vớt thùng dầu chứa 20.000l dầu đang trôi dạt trên biển.

Các thuyền viên bị nạn bám trên thùng dầu trôi dạt trên biển được cứu vớt.



Khoảng 6 giờ sáng nay (11/7), tàu chở dầu mang số hiệu 74-V00689 do ông Nguyễn Văn Việt, 43 tuổi, trú tại thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên khác trên đường từ vùng biển thị trấn Cửa Tùng ra huyện đảo Cồn Cỏ. Khi tàu cách huyện đảo Cồn Cỏ khoảng 4 hải lý thì gặp sóng to, gió lớn khiến tàu bị chìm, 4 người bám vào thùng dầu 20.000l trôi tự do trên biển.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hải đoàn 48, Huyện đội Cồn Cỏ đã triển khai lực lượng, phương tiện ra ứng cứu và đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn. Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang lên phương án trục vớt thùng dầu này.

“Tàu chở dầu cho Trạm Điện lực Cồn Cỏ, khi cách đảo 4 hải lý thì bị chìm. Tẹc dầu trên tàu chìm không hết, trôi lưng chừng trên biển, mấy người bám vào tẹc dầu. Khoảng 25 phút sau, tàu biên phòng ra đến, cứu được toàn bộ người, còn lại tàu đã bị chìm”- Trung tá Nguyễn Dũng, Đồn phó Đồn Biên phòng đảo Cồn Cỏ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết./.