Cứu sống bé trai 2 ngày tuổi bị tắc ruột bẩm sinh

Đây cũng là ca tắc ruột trẻ sơ sinh đầu tiên được bệnh viện tuyến tỉnh này xử lý thành công.

Vào khoảng 11h ngày 19/9, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai tiếp nhận trường hợp bé trai tên Giàng A C, 2 ngày tuổi, dân tộc Mông, nhà ở xã Tả Giàng Phình, huyện Sa Pa (Lào Cai) thể trạng yếu ớt, sốt cao, nôn trớ, bụng chướng, chưa đi ngoài phân su.

Qua chụp X quang và thăm khám lâm sàng, các bác sĩ tại Bệnh viện chẩn đoán cháu bé bị tắc ruột bẩm sinh. Sau 2 ngày hồi sức tích cực, đến 21/9, khi các chỉ số sinh tồn phục hồi ổn định, cháu bé được các bác sĩ tại bệnh viện xử lý phẫu thuật.

Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, kíp mổ đã phẫu thuật cắt bỏ thành công phần đại tràng không thể phục hồi, đưa đầu ruột ra ngoài làm hậu môn nhân tạo chờ thời gian ổn định tiếp tục xử lý.

Hiện, cháu bé đang được đưa vào hồi sức sơ sinh sau phẫu thuật. Theo bác sĩ Phạm Ngọc Sâm, Trưởng khoa Ngoại - Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai, tắc ruột bẩm sinh là một trong những ca bệnh khó, hiếm gặp, khi phát hiện phải được xử lý kịp thời, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

“Trường hợp của cháu Giàng A C rất may mắn vì ngay từ trước khi sinh, Bệnh viện qua siêu âm sản phụ đã chẩn đoán có dị tật bẩm sinh đường tiêu hóa nghi ngờ bệnh lý teo ruột bẩm sinh trên cơ thể bé và đưa ra tư vấn phải tới bệnh viện sinh con. Tuy nhiên, gia đình vì nhiều lý do đã tự sinh con tại nhà, rất may khi có dấu hiệu bất thường còn phát hiện, đưa vào viện xử lý kịp thời”, bác sĩ Sâm cho biết./.