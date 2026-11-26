Ekip bác sĩ cứu sống bệnh nhân bằng hệ thống nội soi ruột non bóng kép (Double-Balloon Enteroscopy – DBE)

Bệnh nhân nam tên N.N.A. (17 tuổi), ở xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ với tình trạng thiếu máu nặng, mạch nhanh, da niêm nhợt, tiêu phân đen, đau bụng.

Kết quả kiểm tra tại thời điểm nhập viện bệnh nhân ở tình trạng thiếu máu nặng (huyết sắc tố 4.9 g/dl (giá trị bình thường là 12 g/dl đến 15 g/dl), các bác sĩ khoa Cấp cứu đã tiến hành truyền dịch, truyền máu khẩn, thực hiện các xét nghiệm để tìm vị trí xuất huyết tiêu hoá. Kết quả ghi nhận, nội soi dạ dày chưa tìm thấy vị trí xuất huyết, nội soi đại trạng nhiều phân đen lẫn máu đông, trong khi tình trạng chảy máu tiêu hoá của bệnh nhân vẫn tiến triển. Bệnh nhân có chỉ định thực hiện nội soi ruột non bóng kép.

Ekip bác sĩ đã tiến hành nội soi ruột non bóng kép, phát hiện một túi thừa Meckel kích thước #4cm, miệng túi thừa có một ổ loét 2cm đang chảy máu, đáy có nhú mạch máu và tiến hành kẹp 4 clip cầm máu. Sau can thiệp, đã kiểm soát được tình trạng xuất huyết tiêu hoá cho bệnh nhân. Quá trình can thiệp chỉ khoảng 30 phút, bệnh nhân đã được truyền 06 đơn vị máu và các chế phẩm của máu.

Hiện, bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn định, da niêm hồng, không đau bụng và tiêu phân vàng. Các chỉ số xét nghiệm huyết học đã cải thiện tốt sau 2 ngày điều trị.

Tình trạng sức khỏe bệnh nhân tiến triển tốt sau ca cấp cứu

Túi thừa Meckel là một bất thường bẩm sinh của ống tiêu hóa (thường nằm ở hồi tràng (ruột non), cách van hồi manh tràng khoảng 40–60 cm), có thể tồn tại âm thầm và không gây triệu chứng trong thời gian dài. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, túi thừa có thể gây loét, xuất huyết tiêu hóa, thậm chí dẫn đến mất máu nghiêm trọng, đặc biệt ở trẻ em và người trẻ tuổi.

Theo BS.CKII Nguyễn Thị Quỳnh Mai – Trưởng khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, ruột non là cơ quan có chiều dài lớn, nằm sâu trong ổ bụng với cấu trúc giải phẫu phức tạp. Do đó, việc khảo sát toàn bộ ruột non bằng các phương pháp nội soi tiêu hóa thông thường còn nhiều hạn chế. Những bệnh lý như xuất huyết tiêu hóa chưa rõ nguyên nhân, khối u, polyp, dị dạng mạch máu và tổn thương viêm loét ruột non có thể đặt ra nhiều thách thức trong chẩn đoán và điều trị.

Lần đầu tiên tại ĐBSCL, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã đưa vào hoạt động hệ thống nội soi ruột non bóng kép (Double-Balloon Enteroscopy – DBE), việc kết hợp chẩn đoán với can thiệp ngay trong quá trình nội soi giúp bác sĩ chủ động xử trí tổn thương, hạn chế các thủ thuật xâm lấn không cần thiết và tối ưu hóa quá trình điều trị cho người bệnh.