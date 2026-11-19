Ngày 19/11, Sở Y tế TP. Đồng Nai thông tin, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai vừa phẫu thuật cấp cứu thành công cho anh Y.P. (32 tuổi), nạn nhân của một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, sáng cùng ngày, trong lúc di chuyển tại một công trình đang thi công, anh P. không may trượt chân rơi xuống hố và bị thanh thép chờ (được cố định trong trụ bê tông làm móng) đâm xuyên qua người.

Thanh thép được các bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể bệnh nhân. (Ảnh: Y tế Đồng Nai)

Phát hiện vụ việc, đồng nghiệp đã nhanh chóng dùng dụng cụ cưa rời thanh thép khỏi trụ bê tông để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thanh thép cốt bê tông đâm xuyên cơ thể theo hướng từ hạ sườn phải lên vai trái. Kết quả chụp CT xác định dị vật đã xuyên qua nhiều cấu trúc quan trọng, làm tổn thương phổi trước khi trồi lên vùng vai.

Theo các bác sĩ, đây là ca đa chấn thương cực kỳ nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng do nguy cơ chảy máu ồ ạt, sốc mất máu và nhiễm trùng nặng.

Để tạo không gian thuận lợi cho việc can thiệp, trước khi đưa vào phòng mổ, các bác sĩ đã phải dùng cưa điện cắt ngắn bớt phần thép thừa bên ngoài cơ thể bệnh nhân.

Sau đó, ê-kíp tiến hành phẫu thuật rút thanh thép ra khỏi cơ thể bệnh nhân và khẩn trương khâu cầm máu, đồng thời xử lý các tổn thương ở cơ thành ngực và vai trái. Do thanh thép dính nhiều bùn đất tại công trình, các bác sĩ đặc biệt chú trọng khâu làm sạch và phối hợp kháng sinh liều cao để ngăn ngừa nhiễm trùng. Sau hơn 1 giờ căng thẳng, ca mổ đã thành công.

Theo các bác sĩ, dù bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca tai nạn do dị vật kim loại đâm trúng tim, phổi, ổ bụng..., nhưng trường hợp thanh thép dài đâm xuyên qua nhiều vùng cơ thể (trong y khoa gọi là vết thương "xuyên táo") như bệnh nhân Y.P. là rất hiếm gặp, đòi hỏi sự đánh giá chính xác và phương án xử trí cực kỳ thận trọng.

Hiện sức khỏe anh Y.P. đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được theo dõi sát sao nguy cơ nhiễm trùng và chăm sóc phục hồi thể trạng.