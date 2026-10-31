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Cứu thuyền viên tàu Nhật Bản nghi mắc hội chứng mạch vành cấp

Thứ Bảy, 10:33, 31/10/2026
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VOV.VN - Một thuyền viên tàu Nhật Bản nghi mắc hội chứng mạch vành cấp được lực lượng cứu nạn đưa về TP.HCM cấp cứu rạng sáng 31/10.

Ngày 31/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) cho biết, đã cứu nạn thành công một thuyền viên của tàu DEMETER LEADER, quốc tịch Nhật Bản.

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Sau khi sơ cứu, lực lượng cứu hộ đưa nạn nhân đến bệnh viện để điều trị

Trước đó, lúc 9h20 phút ngày 30/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ tàu DEMETER LEADERT, quốc tịch Nhật Bản, số IMO 9477921, đang hành trình từ Nhật Bản đi Singapore qua vùng biển phía Nam Việt Nam, trên tàu có một thuyền viên bị đau ngực trái đột ngột, kéo dài, kèm theo khó thở và đau đầu.

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Theo đánh giá của đơn vị tư vấn y tế International SOS, nạn nhân nghi ngờ mắc hội chứng mạch vành cấp (ACS), có nguy cơ nhồi máu cơ tim, có thời điểm diễn biến xấu và phải hỗ trợ hô hấp bằng oxy, cần được khẩn trương đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, điều trị.

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Đưa người bệnh lên tàu cứu nạn hàng hải

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm đã khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu các biện pháp cấp cứu ban đầu cho thuyền viên bị bệnh.

Đồng thời, dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm đã lệnh cho tàu tìm kiếm, cứu nạn SAR 272 thường trưc tại TP.HCM cùng 2 bác sĩ khẩn trương hành trình ra hiện trường để cứu nạn.

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Tiếp cận nạn nhân

Đến rạng sáng nay (3h21 phút) ngày 31/10, tàu SAR 272 đưa nạn nhân về đến cầu cảng Trung tâm tại TP.HCM và được chuyển đến Bệnh viện cấp cứu.

Việc kịp thời điều động phương tiện tìm kiếm, cứu nạn chuyên dụng cùng nhân viên y tế tiếp cận tàu DEMETER LEADER, đưa thuyền viên vào bờ cấp cứu nhanh chóng, an toàn đã thể hiện vai trò chủ động, trách nhiệm của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam trong công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho thuyền viên và người đi biển trên vùng biển Việt Nam.

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Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh cứu 6 thuyền viên rơi xuống biển

VOV.VN - Ngay sau khi nhận được tin báo vụ va chạm giữa tàu hàng nước ngoài và tàu cá trên vùng biển giáp ranh Hải Phòng – Quảng Ninh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, đưa 6 thuyền viên gặp nạn vào bờ cấp cứu.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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