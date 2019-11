Đã có 3 sân bay phải đóng cửa, hàng trăm chuyến bay bị hủy do bão số 6

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nakri) tại khu vực Nam Trung Bộ, các sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Phù Cát (Bình Định), Pleiku (Gia Lai) đã phải đóng cửa, dừng tiếp thu máy bay để đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác.

Chiều nay (10/11) tại tỉnh Phú Yên đã có mưa to gió lớn, nhiều tuyến đường trong thành phố ngập sâu, đi lại khó khăn.

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) quyết định tạm ngưng khai thác từ 12 giờ 5 phút ngày 10/11 đến 7 giờ ngày 11/11 tại sân bay Phù Cát; từ 20 giờ ngày 10/11 đến 12 giờ ngày 11/11 tại sân bay Pleiku; tạm ngưng khai thác sân bay Cam Ranh từ 20 giờ ngày 10/11 đến 5 giờ ngày 11/11.



Trước đó, từ chiều ngày 9/11, Cục HKVN thông báo dừng tiếp thu máy bay đến các sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa), Phù Cát (Bình Định), Pleiku (Gia Lai), để đảm bảo an ninh, an toàn cho hoạt động khai thác.

Do sự điều chỉnh trên của Cục HKVN cùng với lý do để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay trước tình hình thời tiết phức tạp của cơn bao số 6 (bão Nakri), nhiều hãng hàng không trong nước cũng đã phải tiếp tục điều chỉnh lịch bay.

Cụ thể, Bamboo Airways hủy khai thác 4 chuyến bay từ Hà Nội-Đà Lạt/Quy Nhơn và ngược lại trong khu vực bị ảnh hưởng do ảnh hưởng từ cơn bão số số 6.

Hãng cũng thay đổi lịch 8 chuyến bay từ Hải Phòng-Nha Trang-Hải Phòng, Hải Phòng-Thành phố Hồ Chí Minh-Hải Phòng, Nha Trang-Hà Nội, Macao-Nha Trang, Hà Nội-Buôn Mê Thuột-Hà Nội.

Vietnam Airlines sẽ hủy thêm 6 chuyến bay trong chiều và tối ngày 10/11 bao gồm VN1384, VN1385 giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Lạt, VN1603 giữa Hà Nội-Buôn Mê Thuột, VN1915, VN1914 giữa Đà Nẵng và Buôn Mê Thuột, VN1415 giữa Buôn Mê Thuột và Thành phố Hồ Chí Minh. Jetstar Pacific hủy thêm 2 chuyến bay trong tối ngày 10/11 BL686, BL687 giữa Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng.



Trước đó, hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đã điều chỉnh kế hoạch khai thác 20 chuyến bay đến, đi từ Phú Yên, Nha Trang, Pleiku trong ngày 10/11.

Bên cạnh các chuyến bay trên, các chuyến bay nội địa khác của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific cũng có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do cơn bão.

Hãng hàng không Vietjet điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay đến và đi tại các sân bay bị ảnh hưởng. Hãng cũng ngừng khai thác các chuyến bay VJ837 chặng Seoul (Hàn Quốc)-Nha Trang và VJ607 chặng Nha Trang-Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/11.

Vietjet cũng điều chỉnh giờ bay của các chuyến VJ435/434 chặng Hà Nội-Quy Nhơn-Hà Nội, VJ396/397 chặng Thành phố Hồ Chí Minh-Pleiku-Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/11 và VJ421/422 chặng Hà Nội-Pleiku-Hà Nội, VJ778 chặng Nha Trang-Hà Nội ngày 11/11.

“Một số chuyến bay khác trong hôm nay và ngày mai của hãng cũng sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền,” đại diện Vietjet cho hay.

Ngoài ra, các hãng hàng không khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay tại khu vực Nam Trung Bộ trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin thường xuyên để đảm bảo lịch trình đi lại đồng thời hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi bão sẽ được hỗ trợ theo quy định.

