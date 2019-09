Đã có phương án thu phí tuyến BOT QL3 Thái Nguyên-Chợ Mới

Bộ GTVT và UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản thống nhất phương án thu phí tại Trạm thu phí Km77+922,5 trên Quốc lộ 3 (QL3) hoàn vốn cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75-Km100 theo hình thức BOT.

Trạm thu phí Km77+922,5 trên Quốc lộ 3.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thái Nguyên và Bộ GTVT đã thống nhất phương án giảm giá dịch vụ cho các phương tiện qua trạm BOT trên đường QL3. Phương án giảm phí đề xuất có phạm vi, đối tượng và mức giảm phí lớn nhất cả nước hiện nay.



Cụ thể, mức giảm phí từ 50 - 100% cho các phương tiện thuộc toàn bộ các xã, phường, thị trấn của TP.Thái Nguyên và 3 huyện Phú Lương, Đại Từ, Định Hóa có bán kính từ 10 - 30 km so với trạm thu phí Km77+922,5 QL3 cũ. Ngoài ra, giảm 30% phí cho các phương tiện ngoài phạm vi bán kính 30 km.

Việc giảm phí nhằm mục đích giảm ảnh hưởng đến đời sống của các hộ dân lân cận; giải quyết khó khăn về tài chính cho nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện dự án (Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4); Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc; Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Trường Lộc Việt Nam).

Trong quá trình triển khai thu phí, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư dự án, Sở GTVT Thái Nguyên và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các tồn tại, bất cập (nếu có), báo cáo Bộ GTVT và UBND tỉnh Thái Nguyên xem xét, quyết định trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả tài chính của dự án.

Bộ GTVT cũng yêu cầu nhà đầu tư dự án chủ động thực hiện công tác duy tu, bảo trì tuyến đường Thái Nguyên-Chợ Mới và đoạn tuyến QL3 thuộc phạm vi dự án, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường theo đúng quy định. Có trách nhiệm hoàn trả các tuyến đường của địa phương trước đây sử dụng làm đường công vụ phục vụ thi công, cũng như thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa vụ về nộp thuế theo quy định.

Đồng thời, UBND tỉnh Thái Nguyên giao Công an tỉnh Thái Nguyên thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo an ninh trật tự tại các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ; chủ động nắm bắt thông tin, hoạt động của các đối tượng có hành vi kích động người dân tụ tập đông người, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng cũng yêu cầu Sở GTVT, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Văn phòng và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thực hiện lồng ghép tuyên truyền các nội dung của dự án tới cán bộ và người dân.

Dự án tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) được nhà đầu tư liên danh Cienco4 - Tuấn Lộc - Trường Lộc hoàn thành, đưa vào vận hành, khai thác, sử dụng từ tháng 5/2018, gồm 2 hợp phần: Đầu tư xây dựng mới 40 km QL3 đoạn Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) theo tiêu chuẩn tiền cao tốc; Nâng cấp, mở rộng QL3 đoạn Km75 - Km100 đảm bảo quy mô tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi.

Theo hợp đồng ban đầu, dự án sẽ đặt 2 trạm thu phí trên 2 tuyến đường song song để hoàn vốn: 1 trạm đặt trên tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Km 72+930) và 1 trạm đặt trên QL3 tại Km 77+922 (khu vực Bờ Đậu, TP.Thái Nguyên).

Tuy nhiên, hiện nhà đầu tư dự án mới chỉ mới được thu trên 1 trạm trên tuyến đường mới Thái Nguyên - Chợ Mới, chưa thu trạm trên QL3. Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc Công ty BOT Thái Nguyên - Chợ Mới cho biết, hiện thu được khoảng 60 triệu đồng/ngày còn đến 85% lượng phương tiện vẫn lưu thông trên QL3 (cũ) để né phí./.