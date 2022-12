Đã huy động 45,5 tỷ đồng cho Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người nghèo

Tính đến ngày 2/12/2022, tổng giá trị sổ BHXH, thẻ BHYT đã huy động được trong toàn quốc từ khi Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát động Chương trình đến ngày 2/12/2022 là trên 45,5 tỷ đồng (trong đó: tập thể công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH Việt Nam hỗ trợ gần 4 tỷ đồng; các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ trên 25,4 tỷ đồng thông qua cơ quan BHXH Việt Nam; các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ trên 16,1 tỷ đồng thông qua BHXH 63 tỉnh, thành phố - trao tặng 2.047 sổ BHXH và 54.620 thẻ BHYT).

Trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên (Nguồn ảnh: BHXH tỉnh Điện Biên)

“Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh phát động từ ngày 23/11/2022 nhằm vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đồng hành cùng ngành BHXH Việt Nam trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn gồm: đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT; người chưa có thẻ BHYT thuộc diện mới thoát nghèo; người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia BHXH, BHYT và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác….

“Chương trình tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” do ngành BHXH Việt Nam phát động là một hoạt động thiện nguyện hết sức ý nghĩa và thiết thực với người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo, bảo đảm ASXH cho một bộ phận người dân yếu thế. Có thể thấy, những món quà sổ BHXH, thẻ BHYT được trao tặng của Chương trình, không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ BHYT khi không may ốm đau; có cơ hội được tham gia BHXH tự nguyện để khi đủ điều kiện sẽ được hưởng lương hưu và có thẻ BHYT an vui khi tuổi già./.