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Đá lớn từ núi Chụt sạt xuống đường Trần Phú, một phụ nữ ở Khánh Hòa bị thương

Thứ Năm, 09:59, 12/11/2026
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VOV.VN - Khoảng 5h sáng 2/11, đất đá từ sườn Đông núi Chụt sạt xuống đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sau khi đất đá tràn xuống đường, một phụ nữ đi xe máy do trời còn tối, không phát hiện chướng ngại vật nên đâm vào đống đất đá, ngã xuống đường và bị thương.

 

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị H., sinh năm 1992, trú tại khu vực Đất Lành, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị H. đang trên đường đi làm tại bộ phận buồng phòng của khu nghỉ dưỡng trên đảo Hòn Tre. Chị bị ê vùng bả vai, trầy xước đầu gối, đã được đưa đi chụp X-quang và đang chờ kết quả. Tình trạng sức khỏe ban đầu ổn định.

Tại hiện trường, nhiều tảng đá lớn cùng đất đá vụn, cây cối từ sườn núi tràn xuống, phủ một phần lề đường, một số khối đá lớn nằm sát mặt đường, tiềm ẩn nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Da lon tu nui chut sat xuong duong tran phu, mot phu nu o khanh hoa bi thuong hinh anh 1
Các phương tiện được cảnh báo khi qua khu vực sạt lở.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền phường Nha Trang đã phong tỏa hiện trường, huy động phương tiện, nhân lực thu dọn đất đá. Các biển cảnh báo, rào chắn được bố trí, hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực để bảo đảm an toàn.

Da lon tu nui chut sat xuong duong tran phu, mot phu nu o khanh hoa bi thuong hinh anh 2
Những ngày qua, tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn, nguy cơ sạt lở tại các đồi, núi.

Trong mấy ngày qua, tại tỉnh Khánh Hòa có mưa to, nguy cơ sạt lở đất đá tại các khu vực đồi núi, taluy ven đường tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Người dân cần hạn chế lưu thông qua những khu vực có sườn núi dốc, taluy cao; không dừng, đỗ phương tiện dưới chân núi hoặc gần những vị trí có dấu hiệu nứt, sụt lún.

Khi phát hiện đất đá có dấu hiệu dịch chuyển, rơi xuống đường, cần nhanh chóng tránh xa khu vực nguy hiểm và thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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