Đà Nẵng đã ghi nhận có 5.000 ca mắc sốt xuất huyết



Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý các ổ dịch tại cộng đồng. Cán bộ y tế chủ động bám sát địa bàn tăng cường công tác phòng dịch.

Tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng bệnh sốt xuất huyết gia tăng. Cách đây 4 ngày, bà Nguyễn Thị Tuyết, dân tộc Cơ Tu, ở thôn Hoa, xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) sốt cao, triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Mặc dù đã dùng thuốc điều trị ở nhà nhưng không khỏi nên bà Nguyễn Thị Tuyết đến bệnh viện khám và được bác sĩ chẩn đoán sốt xuất huyết.

“Trong người đau nhức và sốt 39 độ, xét nghiệm sốt xuất huyết, bác sĩ cho nhập viện từ ngày (20/10). Mấy hôm nay bác sĩ cho thuốc uống, đo nhiệt độ”, bà Tuyết nói.

Bà Nguyễn Thị Tuyết sốt xuất huyết đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Nam Giang

Trước diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết diễn ra tại cộng đồng, Trung tâm Y tế khu vực Nam Giang tổ chức tuyên truyền, vận động người dân dọn vệ sinh môi trường, tổ chức phun thuốc diệt muỗi, diệt bọ gậy nhằm ngăn ngừa nguồn lây. Bác sĩ Tơ Ngôl Vui, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Giang khuyến cáo người dân có biểu hiện sốt cao nên đến các cơ sở y tế khám và điều trị, không nên chủ quan tự mua thuốc uống ở nhà.

“Thời điểm này bệnh nhân tăng do tình hình sốt xuất huyết, hiện có 9 ca điều trị tại đây. Trung tâm đã tuyên truyền cho người dân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường. Chỗ nào có ổ dịch khuyến cáo địa phương phun hóa chất, nếu bệnh nhân sốt không nên ở nhà mà đến Trung tâm y tế để xét nghiệm điều trị, theo dõi. Tính từ tháng 8 đến nay, có hơn 100 ca sốt xuất huyết điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Nam Giang, tăng cao so với năm ngoài”, Bác sĩ Tơ Ngôl Vui thông tin.

Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Nam Giang

Tính đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 5.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết, ngành y tế thành phố Đà Nẵng cùng các địa phương triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, tập trung điều trị bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.

Nhân viên Trạm Y tế Ngũ Hành Sơn phun hóa chất khử trùng, diệt muỗi

Ông Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã và đang phối hợp với các ban, ngành, đơn vị địa phương triển khai giám sát theo dõi tình tình tại địa phương tránh dịch lan rộng.

"Trung tâm tăng cường giám sát muỗi, lăng quăng, bọ gậy tại cộng đồng, xác định các điểm nguy cơ để triển khai can thiệp phù hợp. Đồng thời thành lập các đoàn công tác kiểm tra, giám sát tình hình bệnh sốt xuất huyết tại các xã, phường, bệnh viện, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư hóa chất, phương tiện triển khai biện pháp phòng chống khi có dịch xảy ra", ông Vĩnh cho hay.

Người dân các địa phương dọn vệ sinh, hạn chế muỗi sinh sôi

Đà Nẵng đang bước vào mùa mưa, thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển. Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng nhận định số ca mắc có thể tiếp tục tăng nếu các biện pháp chống, dịch không được duy trì thường xuyên.