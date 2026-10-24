English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đà Nẵng đã ghi nhận có 5.000 ca mắc sốt xuất huyết

Thứ Bảy, 19:15, 24/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 5.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025, tập trung tại các xã miền núi. 


Trước diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, ngành Y tế thành phố Đà Nẵng tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý các ổ dịch tại cộng đồng. Cán bộ y tế chủ động bám sát địa bàn tăng cường công tác phòng dịch. 

Tại các xã miền núi thành phố Đà Nẵng bệnh sốt xuất huyết gia tăng. Cách đây 4 ngày, bà Nguyễn Thị Tuyết, dân tộc Cơ Tu, ở thôn Hoa, xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cũ) sốt cao, triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Mặc dù đã dùng thuốc điều trị ở nhà nhưng không khỏi nên bà Nguyễn Thị Tuyết đến bệnh viện khám và được bác sĩ chẩn đoán sốt xuất huyết.

“Trong người đau nhức và sốt 39 độ, xét nghiệm sốt xuất huyết, bác sĩ cho nhập viện từ ngày (20/10). Mấy hôm nay bác sĩ cho thuốc uống, đo nhiệt độ”, bà Tuyết nói.

Da nang da ghi nhan co 5.000 ca mac sot xuat huyet hinh anh 1
Bà Nguyễn Thị Tuyết sốt xuất huyết đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Nam Giang

Trước diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết diễn ra tại cộng đồng, Trung tâm Y tế khu vực Nam Giang tổ chức tuyên truyền, vận động người dân dọn vệ sinh môi trường, tổ chức phun thuốc diệt muỗi, diệt bọ gậy nhằm ngăn ngừa nguồn lây. Bác sĩ Tơ Ngôl Vui, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Nam Giang khuyến cáo người dân có biểu hiện sốt cao nên đến các cơ sở y tế khám và điều trị, không nên chủ quan tự mua thuốc uống ở nhà.

“Thời điểm này bệnh nhân tăng do tình hình sốt xuất huyết, hiện có 9 ca điều trị tại đây. Trung tâm đã tuyên truyền cho người dân phát quang bụi rậm, vệ sinh môi trường. Chỗ nào có ổ dịch khuyến cáo địa phương phun hóa chất, nếu bệnh nhân sốt không nên ở nhà mà đến Trung tâm y tế để xét nghiệm điều trị, theo dõi. Tính từ tháng 8 đến nay, có hơn 100 ca sốt xuất huyết điều trị tại Trung tâm y tế khu vực Nam Giang, tăng cao so với năm ngoài”, Bác sĩ Tơ Ngôl Vui thông tin.

Da nang da ghi nhan co 5.000 ca mac sot xuat huyet hinh anh 2
Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Nam Giang

Tính đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng ghi nhận 5.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Chủ động phòng, chống sốt xuất huyết, ngành y tế thành phố Đà Nẵng cùng các địa phương triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, tập trung điều trị bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong.

Da nang da ghi nhan co 5.000 ca mac sot xuat huyet hinh anh 3
Nhân viên Trạm Y tế Ngũ Hành Sơn phun hóa chất khử trùng, diệt muỗi

Ông Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết, để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã và đang phối hợp với các ban, ngành, đơn vị địa phương triển khai giám sát theo dõi tình tình tại địa phương tránh dịch lan rộng.

"Trung tâm tăng cường giám sát muỗi, lăng quăng, bọ gậy tại cộng đồng, xác định các điểm nguy cơ để triển khai can thiệp phù hợp. Đồng thời thành lập các đoàn công tác kiểm tra, giám sát tình hình bệnh sốt xuất huyết tại các xã, phường, bệnh viện, chuẩn bị sẵn sàng các vật tư hóa chất, phương tiện triển khai biện pháp phòng chống khi có dịch xảy ra", ông Vĩnh cho hay.

Da nang da ghi nhan co 5.000 ca mac sot xuat huyet hinh anh 4
Người dân các địa phương dọn vệ sinh, hạn chế muỗi sinh sôi

Đà Nẵng đang bước vào mùa mưa, thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi, phát triển. Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng nhận định số ca mắc có thể tiếp tục tăng nếu các biện pháp chống, dịch không được duy trì thường xuyên.

Tuyết Lê/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giành sự sống cho bé gái 8 tuổi ở Đồng Nai bị sốt xuất huyết biến chứng nặng
Giành sự sống cho bé gái 8 tuổi ở Đồng Nai bị sốt xuất huyết biến chứng nặng

VOV.VN - Sau hơn 2 tháng nỗ lực điều trị tích cực và áp dụng hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã chữa khỏi cho bệnh nhi 8 tuổi bị sốt xuất huyết Dengue nặng, gặp nhiều biến chứng nguy kịch.

Giành sự sống cho bé gái 8 tuổi ở Đồng Nai bị sốt xuất huyết biến chứng nặng

Giành sự sống cho bé gái 8 tuổi ở Đồng Nai bị sốt xuất huyết biến chứng nặng

VOV.VN - Sau hơn 2 tháng nỗ lực điều trị tích cực và áp dụng hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đã chữa khỏi cho bệnh nhi 8 tuổi bị sốt xuất huyết Dengue nặng, gặp nhiều biến chứng nguy kịch.

Đà Nẵng chủ động xử lý môi trường khi dịch sốt xuất huyết tăng cao
Đà Nẵng chủ động xử lý môi trường khi dịch sốt xuất huyết tăng cao

VOV.VN - Dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng tại thành phố Đà Nẵng, nhiều ổ dịch vừa xuất hiện tại khu dân cư. Trước tình hình này, các địa phương đang tăng cường xử lý ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi, đồng thời vận động người dân chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy ngay tại hộ gia đình.

Đà Nẵng chủ động xử lý môi trường khi dịch sốt xuất huyết tăng cao

Đà Nẵng chủ động xử lý môi trường khi dịch sốt xuất huyết tăng cao

VOV.VN - Dịch bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng gia tăng tại thành phố Đà Nẵng, nhiều ổ dịch vừa xuất hiện tại khu dân cư. Trước tình hình này, các địa phương đang tăng cường xử lý ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi, đồng thời vận động người dân chủ động diệt lăng quăng, bọ gậy ngay tại hộ gia đình.

Sốt xuất huyết tăng gấp đôi, tay chân miệng ghi nhận hơn 6.000 ca ở An Giang
Sốt xuất huyết tăng gấp đôi, tay chân miệng ghi nhận hơn 6.000 ca ở An Giang

VOV.VN - Hôm nay (15/10), tại buổi họp báo về tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh An Giang, ông Chung Tấn Thịnh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết sốt xuất huyết và tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng.

Sốt xuất huyết tăng gấp đôi, tay chân miệng ghi nhận hơn 6.000 ca ở An Giang

Sốt xuất huyết tăng gấp đôi, tay chân miệng ghi nhận hơn 6.000 ca ở An Giang

VOV.VN - Hôm nay (15/10), tại buổi họp báo về tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh An Giang, ông Chung Tấn Thịnh, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết sốt xuất huyết và tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng.

Đắk Lắk: Mỗi ngày có trên 100 ca mắc sốt xuất huyết
Đắk Lắk: Mỗi ngày có trên 100 ca mắc sốt xuất huyết

VOV.VN - Số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh tại tỉnh Đắk Lắk và đang ở mức hơn 100 bệnh nhân mắc mới mỗi ngày, gây áp lực lên các cơ sở y tế và nguy cơ lan rộng.

Đắk Lắk: Mỗi ngày có trên 100 ca mắc sốt xuất huyết

Đắk Lắk: Mỗi ngày có trên 100 ca mắc sốt xuất huyết

VOV.VN - Số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh tại tỉnh Đắk Lắk và đang ở mức hơn 100 bệnh nhân mắc mới mỗi ngày, gây áp lực lên các cơ sở y tế và nguy cơ lan rộng.

Sốt xuất huyết vào mùa mưa, nhiều trẻ ở TP.HCM nhập viện khi đã nặng
Sốt xuất huyết vào mùa mưa, nhiều trẻ ở TP.HCM nhập viện khi đã nặng

VOV.VN - Mưa nhiều, số ca sốt xuất huyết tại các bệnh viện nhi ở TP.HCM có dấu hiệu tăng, trong đó xuất hiện những trẻ nhập viện khi đã sốc, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, tim.

Sốt xuất huyết vào mùa mưa, nhiều trẻ ở TP.HCM nhập viện khi đã nặng

Sốt xuất huyết vào mùa mưa, nhiều trẻ ở TP.HCM nhập viện khi đã nặng

VOV.VN - Mưa nhiều, số ca sốt xuất huyết tại các bệnh viện nhi ở TP.HCM có dấu hiệu tăng, trong đó xuất hiện những trẻ nhập viện khi đã sốc, xuất huyết tiêu hóa, tổn thương gan, tim.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục