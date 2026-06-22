Đà Nẵng đôn đốc di dời Nhà máy Thuốc lá, lấy mặt bằng xây trường học

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn triển khai xây dựng cơ sở 2 Trường THPT Hòa Vang tại khu đất Nhà máy Thuốc lá, trên địa bàn phường Cẩm Lệ. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng giao UBND phường Cẩm Lệ tiếp tục theo dõi, phối hợp Sở Công Thương, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công ty TNHH Thuốc lá Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan, đôn đốc việc di dời nhà máy để triển khai dự án. Nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền hoặc đơn vị nào chậm tiến độ, UBND phường Cẩm Lệ phải kịp thời tổng hợp, tham mưu thành phố chỉ đạo trước ngày 15/7.

Nhà máy Thuốc lá Đà Nẵng sắp di dời, nhường đất xây Trường THPT Hòa Vang. (Ảnh chụp từ Google Maps)

Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng được giao thường xuyên phối hợp với Công ty Thuốc lá Đà Nẵng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc theo quy định. UBND thành phố cũng đề nghị doanh nghiệp sớm có kế hoạch cụ thể, chủ động phối hợp các cơ quan để hoàn thành di dời trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, khu đất này được cử tri phường Cẩm Lệ phản ánh, kiến nghị sớm triển khai xây dựng cơ sở 2 Trường THPT Hòa Vang. Hiện Sở Công Thương đã giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại làm việc với doanh nghiệp, rà soát lại nhu cầu thuê đất, xác định lộ trình và hướng dẫn các thủ tục đầu tư dự án tại vị trí mới.

Nhà máy Thuốc lá Đà Nẵng sẽ chuyển về Cụm công nghiệp Cẩm Lệ

Về các kiến nghị của công ty như miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ chi phí di chuyển máy móc, tiếp cận vốn vay ưu đãi, UBND thành phố cho biết sẽ xử lý sau khi thống nhất phương án di dời về vị trí mới.