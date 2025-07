Đà Nẵng: Giải cứu 6 người bị cô lập do nước lớn đổ về trong đêm

Khoảng 20h45' ngày 2/7, trong quá trình tuần tra, Công an phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở phát hiện một nhóm thanh niên 6 người (đều cư trú tại thành phố Đà Nẵng) đã đến chơi và dựng lều tại khu vực bãi đất trống gần Thác Cổ, thôn Giàn Bí, phường Hải Vân (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang cũ) bất ngờ bị nước suối đổ về cô lập.

6 người bị cô lập trên một bãi đất do nước lớn đổ về trong đêm.

Do vị trí bãi đất này gần một đập nước của lòng hồ nên họ không thể vào bờ, trong khi dòng nước tiếp tục dâng cao. Công an phường Hải Vân phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ. Sau gần 1 giờ, nhóm thanh niên bị mắc kẹt giữa dòng nước được đưa vào bờ an toàn.

Qua vụ việc này, Công an phường Hải Vân khuyến cáo người dân và du khách không nên đi chơi đêm trong rừng, đặc biệt vào mùa mưa. Thời điểm ban đêm tiềm ẩn nhiều nguy cơ như trơn trượt, thú dữ, và đặc biệt là nước lớn đột ngột từ thượng nguồn đổ về có thể gây lũ quét, cuốn trôi người và phương tiện. Người dân, khách du lịch tuyệt đối không cắm trại hoặc đi dọc suối, khe, thác vào ban đêm.

Clip hiện trường vụ việc: