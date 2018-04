Đà Nẵng: Hầm chui nút giao Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương lại ngập nước

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến rạng sáng nay (30/4) làm hầm chui Nguyễn Tri Phương ở thành phố Đà Nẵng bị ngập nước sâu kéo dài hơn 2 giờ đồng, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông. Đỉnh điểm công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương bị ngập nước vào khoảng 5 giờ sáng, kéo dài gần 2 giờ đồng hồ nước mới rút hoàn toàn. Mực nước ngập sâu nhất hơn nửa mét, gây khó khăn cho phương tiện qua lại. Lúc hầm chui mới bị ngập nước, do không có biển báo nên nhiều phương tiện ô tô đi qua bị ngập nước chết máy, phải dùng xe cứu hộ để kéo ra khỏi hầm. Được biết, công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương đưa vào sử dụng tháng 11 năm ngoái để chào mừng Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Công trình gồm 80 mét hầm kín và 180 mét hầm hở, tổng vốn đầu tư hơn 118 tỉ đồng từ dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng. Trước đó, ngày 19/3, mặc dù trời không mưa nhưng trong hầm này đã xuất hiện tình trạng ngập nước do máy bơm nước ngầm bị hỏng. Ông Nguyễn Quang Nhật, một lái xe ôm thường xuyên qua lại tuyến đường này cho biết: “5 giờ sáng tôi xuống nhìn thấy toàn nước ngập dưới hầm. Mưa to không thoát được, đến 7 giờ sáng nước mới thoát. Xe tải xe máy xuống phải quay đầu rời hầm vì bị tắc máy. Có chiếc taxi 7 chỗ bị tắt máy sau phải kêu xe xứu hộ kéo lên”./.

