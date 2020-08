Đà Nẵng hỗ trợ như thế nào đối với hơn 15.000 lao động mắc kẹt?

Hiện thành phố Đà Nẵng đang xây dựng chính sách hỗ trợ số lao động và học sinh sinh viên mắc kẹt hồi hương.



Chị Trần Thị Hoa, quê tỉnh Quảng Nam đang ở trọ số nhà 16, đường Mân Quang 5, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết, 2 vợ chồng chị làm thuê bán cá ở âu thuyền cảng cá Thọ Quang. Từ khi có dịch, 2 người ở nhà chờ qua dịch để tiếp tục làm việc nhưng dịch kéo dài, cuộc sống thiếu thốn đủ bề.



"Tôi ở trọ phụ với chồng làm dưới bến cá. Từ khi có dịch đến giờ, muốn vô bến cá phải có thẻ. Ngày thường, 2 vợ chồng tôi làm được 300.000 - 400.000 đủ trang trải cho cả nhà với 2 vợ chồng, 2 đứa con. Nhưng đến nay, tiền nhà trọ chúng tôi cũng không có và không biết chủ trọ có miễn giảm nữa không".



Những lao động tự do bị kẹt lại Đà Nẵng thực sự khó khăn.

Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, theo tổng hợp từ tất cả các tổ dân phố, cả thành phố hiện còn 15.000 - 16.000 lao động tự do mắc kẹt. Thành phố sẽ kết nối với các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên đặt vấn đề đưa số lao động, học sinh, sinh viên trở về quê. Nếu các tỉnh này đồng ý nhận người địa phương mình thì thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức xét nghiệm Covid-19, làm hợp đồng với nhà xe để đưa số lao động mắc kẹt ở Đà Nẵng trở về quê. Theo tổng hợp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, đến ngày 15/8, có khoảng 13.000 lao động và sinh viên có nhu cầu trở về quê. Trong số này có 6.000 sinh viên và 7.000 ngàn người lao động tự do.



Ông Nguyễn Văn An cho biết: "Trong thời gian nghỉ, doanh nghiệp cũng phải có trách nhiệm. Nếu trong thời gian nghỉ do dịch thì vẫn trả lương theo thỏa thuận, trả lương ngừng việc. Trả lương ngừng việc thì chúng tôi đã có hướng dẫn các doanh nghiệp. Ví dụ, một người bị ngừng việc do dịch thì sẽ trả lương theo thỏa thuận ít nhất phải bằng lương tối thiểu vùng. Nếu chấm dứt hợp đồng lao động thì họ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Người lao động nếu có gì khó khăn thì địa phương sẽ hỗ trợ thêm. Còn không có hợp đồng lao động, chúng tôi trình UBND đề nghị thành phố là thực hiện chế độ giống như Nghị quyết 42 của Chính phủ trước đây cho 2 tháng (tháng 8 và tháng 9)".



Trong lúc chờ chính sách hỗ trợ, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, các nhóm từ thiện ở Đà Nẵng đã tích cực hỗ trợ những người mắc tại tâm dịch vượt khó khăn trước mắt. Thành Đoàn Đà Nẵng hưởng ứng chương trình “Triệu bữa cơm” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động, với chỉ tiêu 12.000 bữa cơm hỗ trợ người hoàn cảnh khó khăn đang chống chọi với dịch.

Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đang có kế hoạch dành 1 tỷ đồng để hỗ trợ 1.000 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho công nhân, người lao động hoàn cảnh khó khăn. Hiện, các địa phương đang tập hợp danh sách để sớm triển khai. Ngay khi dịch tái bùng phát, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng đã cho rà soát công nhân, người lao động khó khăn. Ít nhất đã có 500 suất quà dành tặng các tổ công nhân tự quản tại các khu dân cư, khu trọ.

Trao quà cứu trợ nhóm người Cơ tu mắc kẹt tại Đà Nẵng.



Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên Đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết: "Liên đoàn Lao động thành phố cũng đã có kiến nghị với Tổng Liên đoàn Lao động xin chủ trương để chi hỗ trợ cho người lao động khó khăn trong đợt dịch này. Chỉ đạo cho các cấp công đoàn mua trang thiết bị, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế để trang bị cho người lao động. Các cấp công đoàn đã đến thăm động viên vận động các nguồn lực chia sẻ bằng những suất cơm, trang phục bảo hộ".



Thành phố đề nghị không để tình trạng người lao động ở lại các công trình, lán trại không đảm bảo an toàn phòng chống dịch, dễ lây lan dịch bệnh. UBND thành phố Đà Nẵng cũng chỉ đạo các sở ngành thực hiện kiểm tra tại các khu nhà trọ, nhà trọ của công nhân các khu công nghiệp, nhất là đảm bảo giãn cách; tiến hành chọn lọc và xét nghiệm nhóm một số khu nhà trọ có đông công nhân, người thuê trọ để mở rộng sàng lọc, ngăn chặn lây lan dịch bệnh tại các nơi này./.