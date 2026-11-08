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Đà Nẵng: Hơn 7 tỷ đồng hỗ trợ KDC tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ Nhật, 21:19, 08/11/2026
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VOV.VN - Không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang rộn ràng khắp các khu dân cư. Đây là dịp để bà con thắt chặt tình làng nghĩa xóm và cùng nhau xây dựng cộng đồng.Năm nay, thành phố Đà Nẵng đã dành hơn 7 tỷ đồng để hỗ trợ 1.454 khu dân cư tổ chức ngày hội.

Thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang là một trong 22 khu dân cư được thành phố Đà Nẵng chọn tổ chức Ngày hội điểm. Những ngày này, dọc các trục đường chính và nhà văn hóa, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng rực rỡ. Bà con cùng nhau dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tạo nên diện mạo khang trang, sạch đẹp.

Sau sắp xếp, thôn Bồ Bản được mở rộng quy mô với 9 tổ dân cư và hơn 2.700 nhân khẩu. Dù địa bàn rộng, khối lượng công việc nhiều hơn, nhưng tinh thần đoàn kết của bà con lại càng thêm bền chặt. Điểm sáng của Bồ Bản là 100% tộc họ đã ký cam kết xây dựng “Tộc họ văn hóa, không có ma túy”, chú trọng giữ gìn gia phong.

Đặc biệt, bà con còn tự nguyện hiến đất để mở rộng tuyến đường vào đình làng. Tinh thần chung sức, đồng lòng ấy đã góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh; đồng thời thắt chặt thêm sự gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

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Trên các trục đường chính thôn Bồ Bản băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội 

Trong không khí phấn khởi của ngày hội, ông Hứa Đại Sự (Khu dân cư số 6, thôn Bồ Bản) tự hào chia sẻ: Năm nay, bà con vô cùng vinh dự được đón đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng đoàn lãnh đạo thành phố về chung vui và tặng quà."

“Chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bà con tập trung lại dùng bữa cơm đoàn kết và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao vui tươi. Người dân trong khu dân cư luôn đoàn kết giúp đỡ các hộ khó khăn, người già, người neo đơn. Những năm qua được chính quyền địa phương quan tâm đời sống bà con nâng lên”, ông Sự cho biết.

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Thanh niên tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 thôn Bồ Bản

Được chọn làm điểm tổ chức ngày hội, cấp ủy và Ban công tác Mặt trận thôn Bồ Bản đã sớm lên kế hoạch, vận động bà con tích cực tham gia. Khắp nơi, phong trào dọn vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, treo cờ Tổ quốc được triển khai đồng bộ. Cùng với đó, các đội văn nghệ cũng rộn ràng tập luyện những tiết mục đặc sắc, tạo nên không khí vô cùng vui tươi, phấn khởi.

Ông Lê Văn Bút – Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang chia sẻ, tinh thần ngày hội Đại đoàn kết năm nay nhân dân rất phấn khởi tham gia các hoạt động và đón chào lãnh đạo trên về dự

"Chúng tôi tổ chức bữa cơm đại đoàn kết toàn dân, tình làng nghĩa xóm gắn bó bền chặt, bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển, nhân dân phấn khởi. Ở thôn có câu lạc bộ dân ca bài chòi hoạt động thường xuyên”, ông Bút cho biết.

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Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 thôn Bồ Bản

Có thể thấy, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống, ngày càng đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung. Công tác Mặt trận đã thực sự hướng về cơ sở, gắn bó với từng gia đình, mỗi người dân; qua đó khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh đoàn kết để hiện thực hóa mục tiêu 'Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh'.

Để ngày hội thêm phần trọn vẹn, năm nay, Đà Nẵng đã cấp hơn 7 tỷ đồng để hỗ trợ 1.454 khu dân cư tổ chức ngày hội, với mức chung là 5 triệu đồng mỗi nơi.

Riêng 22 khu dân cư được chọn làm điểm cấp thành phố được hỗ trợ thêm 10 triệu đồng; đặc biệt, các khu dân cư biên giới được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, chính quyền mong muốn ngày hội thực sự là ngày hội của lòng dân, nơi đại đoàn kết được bồi đắp bằng giá trị văn hóa tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng. 22 khu dân cư điểm, đều được hỗ trợ mỗi khu dân cư thêm 5 triệu để trưng bày các sản phầm OCOP của địa phương.

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Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng tặng quà người dân thôn Bồ Bản, xã Hòa Vang

"Ở khu dân cư tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, hội thi cắm trại từng tổ khu dân cư và đặc biệt tổ chức bữa cơm đại đoàn kết. Đây là dịp để cán bộ bà con nhân dân về tham dự ngày hội đại đoàn kết thể hiện tình yêu quê hương gắn kết cộng đồng ở khu dân cư”, bà Nguyễn Thị Thanh Phương cho biết.

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Công đoàn Đà Nẵng trở thành chỗ dựa tin cậy cho người lao động

VOV.VN - Không chỉ tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng luôn quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân, lao động, giúp họ có môi trường làm việc an toàn, thuận lợi và ổn định thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuyết Lê-VOV/ Miền Trung
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