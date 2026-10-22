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Đà Nẵng hướng tới “thủ phủ dược liệu” quốc gia năm 2050

Thứ Năm, 10:59, 22/10/2026
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VOV.VN - Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt xác định, sâm Ngọc Linh là cây chủ lực của các vùng dược liệu, gắn với bảo tồn nguồn gen, chế biến sâu, thương hiệu và chuỗi giá trị, hướng tới xây dựng “thủ phủ dược liệu” quốc gia.

Ngày 21/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2016/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Quy hoạch được lập cho toàn bộ địa giới hành chính thành phố Đà Nẵng sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, gồm đặc khu Hoàng Sa và phần không gian biển thuộc phạm vi quản lý, diện tích tự nhiên khoảng 11.870km². Mục tiêu đến năm 2050 là xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Da nang huong toi thu phu duoc lieu quoc gia nam 2050 hinh anh 1
Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (bên phải) khảo sát vùng trồng sâm Ngọc Linh

Trong định hướng phát triển nông thôn vùng núi, quy hoạch xác định đây là vùng có tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp sinh thái, lâm nghiệp và du lịch làng quê. Từ lợi thế về đất đai, nguồn nước, thành phố Đà Nẵng định hướng xây dựng các vùng dược liệu đặc trưng, có giá trị kinh tế cao, trong đó lấy sâm Ngọc Linh làm cây chủ lực. Cùng với đó là phát triển các loại dược liệu quý khác gắn với bảo tồn đa dạng sinh học.

Quy hoạch cũng hoạch định hướng đi cho cả chuỗi sản xuất: chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và phát triển chuỗi giá trị. Về chức năng, thành phố Đà Nẵng hình thành các vùng dược liệu dưới tán rừng kết hợp chế biến sâu tại cực phía Tây, tập trung bảo tồn nguồn gen và phát triển chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh.

Ở tầm cấu trúc chung, thành phố Đà Nẵng có trung tâm sinh thái và nông nghiệp công nghệ cao, tập trung tại vùng trung du và miền núi phía Tây, đóng vai trò điều hòa khí hậu, bảo vệ nguồn nước và đa dạng sinh học. Nhiệm vụ của trung tâm này gồm xây dựng “thủ phủ dược liệu” quốc gia với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực. Trung tâm này nằm cùng với các trung tâm lớn khác của thành phố Đà Nẵng như Trung tâm Tài chính quốc tế, cảng biển và logistics Liên Chiểu, Trung tâm logistics quốc gia Chu Lai.

Da nang huong toi thu phu duoc lieu quoc gia nam 2050 hinh anh 2
Những củ sâm Ngọc Linh quý hiếm, trên 40 năm tuổi được người trồng sâm gìn giữ để nhân giống, bảo tồn nguồn gen quý 

Để nối vùng dược liệu với đồng bằng, quy hoạch xác định hành lang Đông - Tây theo Quốc lộ 40B, kết nối phát triển đô thị, đồng bằng với miền núi, vùng căn cứ cách mạng, vùng trung du và vùng dược liệu. Đi cùng phát triển là bảo tồn: quy hoạch thiết lập giới hạn không gian bảo tồn nghiêm ngặt về đa dạng sinh học, nguồn nước và giữ cân bằng môi trường cho toàn vùng. Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh nằm trong hệ thống vườn quốc gia và khu bảo tồn của thành phố Đà Nẵng.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thời gian tới, thành phố tập trung các giải pháp phát huy giá trị của cây sâm Ngọc Linh: “Giá trị ấy đặt lên vai chúng ta một trách nhiệm chung: phát triển cây sâm phải giữ được rừng; mở rộng thị trường phải bảo đảm chất lượng; nâng cao giá trị kinh tế phải gắn với nâng cao đời sống của người dân vùng sâm. Thành phố tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, đầu tư, chế biến sâu; phát triển dược liệu gắn với du lịch sinh thái, du lịch chăm sóc sức khỏe”.

Long Phi/ VOV - Miền Trung
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