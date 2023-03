Đà Nẵng hy vọng vật tư y tế, thuốc sẽ về tới các bệnh viện trong 10 ngày tới

Những ngày này, các tổ đấu thầu, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng làm việc cả ngày đêm để thực hiện quy trình mua sắm thuốc men, hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác điều trị. Một trong những vướng mắc trước đây tại Bệnh viện này là thiếu hóa chất, dụng cụ thụ tinh nhân tạo. Mấy tháng qua, Bệnh viện đã tạo phôi cho hơn 20 cặp vợ chồng hiếm muộn. Nay phôi đã cấy, máy móc tại bệnh viện cũng sẵn nhưng lại thiếu một số vật tư dụng cụ thiết bị quan trọng, không thể chuyển giao phôi cho người mẹ nuôi dưỡng bào thai.

Ngay sau khi Nghị quyết 30 của Chính phủ ra đời, các vướng mắc vừa nêu kịp thời tháo gỡ, các loại vật tư này đã qua được nhiều bước theo quy trình đấu thầu.

Máy móc không bị lãng phí và người bệnh được hưởng lợi khi được thăm khám kịp thời

Bác sĩ Võ Hữu Hội, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng hy vọng: “Rất nhiều gói thầu quan trọng nhưng gói này là quan trọng nhất. Bởi rất nhiều cặp vợ chồng không có con, họ vô đây nuôi phôi. Nhưng bây giờ chuyển qua chọ mẹ thì lại không có đồ để chuyển. Cho nên khi có Nghị quyết 30, bệnh viện quay trở lại triển khai nhanh gói thầu đó. Việc này cũng theo lộ trình của nó, chứ không phải hôm qua Nghị quyết 30 ra thì hôm nay có thuốc men mà phải theo nguyên tắc đấu thầu. Bệnh viện đang tích cực chia các tổ làm ngoài giờ luôn. Hiện đã qua được bước đăng trên mạng rồi, qua 3,4 bước rồi, hy vọng sẽ sớm có”.

Nghị quyết 30 và Nghị định 07 của Chính phủ ban hành ngày 4/3 vừa qua được đánh giá là cơ bản tháo gỡ những vướng mắc mà các bệnh viện đang gặp về mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế

Trong thời gian qua, máy móc do các đơn vị, doanh nghiệp đặt tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng không được sử dụng, gây lãng phí. Nguyên nhân do máy này của các doanh nghiệp trúng thầu vật tư, hóa chất đặt tại bệnh viện và không được Bảo hiểm xã hội thanh toán. Theo Nghị quyết 30 mới ban hành, các máy móc, thiết bị này được đưa vào sử dụng phục vụ người bệnh ngay.

Cũng như Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, năm 2022, Bệnh viện Đà Nẵng có gần 40% các chỉ định xét nghiệm không được Bảo hiểm y tế thanh toán do vướng Nghị quyết cũ (Nghị quyết số 144 ngày 5/11/2022). Theo quy định cũ, những máy móc, thiết bị đấu thầu sau ngày 5/11/2022 thì không được Bảo hiểm y tế thanh toán chi trả. Bệnh viện Đà Nẵng có gần 40-50% các xét nghiệm trong năm 2022 nằm trong những gói thầu này, đồng nghĩa với số tiền rất lớn không được thanh quyết toán.

Chụp cộng hưởng từ não (MRI não) tại bệnh viện Đà Nẵng

Đại diện Sở Y tế TP. Đà Nẵng cho biết, các bệnh viện có thời gian rất khó khăn khi duy trì hoạt động xét nghiệm vì lo ngại cơ quan Bảo hiểm xã hội từ chối thanh toán tất cả các dịch vụ xét nghiệm cận lâm sàng thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất (theo kết quả lựa chọn nhà thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời gian sau ngày 5/11/2022). Trong khi thực tế, các hệ thống máy xét nghiệm tại các bệnh viện phần lớn là máy đặt của các công ty trúng thầu hóa chất, một số máy được cho tặng. Tất cả đều đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để xin xác lập sở hữu toàn dân. Trong khi đó, theo quy định, khi chưa chính thức xác lập thì buộc phải tạm hoạt động và nếu dùng thì Bảo hiểm y tế không thanh toán.

Chưa hết, quy định trước đây ghi rõ, sau khi đủ hồ sơ rồi thì những máy móc trên phải có đơn vị thẩm định giá trị, trình các cấp phê duyệt. Tuy nhiên, tất cả quy trình này cần từ 4 đến 5 tháng, thậm chí kéo dài cả năm mà máy móc không sử dụng vài tháng có thể xuống cấp, độ chính xác không còn.

Với Nghị quyết 30, máy móc thiết bị chỉ cần đủ hồ sơ xác nhận là có thể sử dụng trên người bệnh, được Bảo hiểm y tế thanh toán. Như vậy máy móc không bị lãng phí và người bệnh được hưởng lợi khi được thăm khám kịp thời.

Phòng chụp X quang đang hoạt động tại bệnh viện Đà Nẵng

TS BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng khẳng định, hiện nay đa phần các xét nghiệm đã được hướng dẫn, giải quyết trong Nghị quyết 30, cụ thể là những gói thầu ký trước và sau ngày 5/11/2022 đều được hướng dẫn cách chi trả. Bên cạnh đó, những xét nghiệm thực hiện trên máy móc thiết bị được cho tặng, tài trợ trong quá trình thực hiện xác lập sở hữu toàn dân, nếu hồ sơ đầy đủ thì cũng được thanh quyết toán.

Bác sĩ Lê Đức Nhân đánh giá, Nghị quyết 30 vừa được ban hành cho thấy sự quyết liệt của Chính phủ đối với hoạt động của ngành Y tế, đặc biệt là với các cơ sở y tế thu dung, điều trị số lượng bệnh nhân lớn, sử dụng vật tư tiêu hao, thuốc men điều trị nhiều. Nghị quyết đã đưa ra nhiều giải pháp căn bản, cụ thể, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của các bệnh viện.

TS BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết thêm: “Trong vòng 3 ngày qua, chúng tôi đã liên hệ với tất cả các đơn vị đã được gia hạn và trong tuần này, tuần tới, chắc chắn các thiết bị vật tư y tế sẽ về tới bệnh viện. Những nội dung đấu thầu chúng ta bắt buộc phải làm theo đúng quy định, lộ trình và toàn bộ phải công khai trên cổng thông tin đấu thầu và đấu thầu qua mạng”.

Nghị quyết 30 đưa ra nhiều giải pháp căn bản, cụ thể, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của các bệnh viện

Nghị quyết 30 và Nghị định 07 của Chính phủ không chỉ tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình đấu thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao tại các bệnh viện mà còn gỡ vướng cho các doanh nghiệp nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Ông Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Hồng, nhà thầu thiết bị y tế cho dự án Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình Đà Nẵng cho biết, thiết bị cho dự án khoảng 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, do quy định của Nghị định 98 trước đây, giá phải theo kê khai. Vì vậy, đôi khi có giá trúng thầu rồi, nhà thầu phải điều chỉnh giá theo giá kê khai của Bộ Y tế. Mức giá này có những sai lệch so với thời điểm trúng thầu, vì thời điểm trúng thầu cách đó 2, 3 năm. Do có những thay đổi như vậy, giá giảm thì nhà thầu lại chịu thiệt.

Mặt khác, theo quy định cũ, một số đơn vị cung cấp thiết bị hàng hóa trên đường về hoặc về đến cảng nhưng không thể đưa hàng về công trình bởi doanh nghiệp đó chưa được gia hạn giấy phép.

Dự án Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình- Bệnh viện Đà Nẵng

Ông Lã Tuấn Hưng cho biết, theo quy định mới cho phép gia hạn giấy phép để đưa máy thiết bị về kịp thời đưa vào công trình: “Căn cứ theo Nghị quyết 30 và Nghị định 07 thì tháo gỡ được cơ bản nhiều cho vấn đề y tế, trang thiết bị y tế. Bởi vì đối với nhà thầu bây giờ quan trọng số 1 đó là phải có giấy phép nhập khẩu của các đơn vị cung cấp. Cơ bản nhất đối với công trình là khâu lập dự toán cho đến quá trình đấu thầu cho đến quá trình thực hiện. Trong quá trình thực hiện đối với nhà thầu khi đã trúng thầu quan trọng nhất là có giấy phép nhập khẩu. Nếu mà không có giấy phép nhập khẩu thì thiết bị về đến cảng chứ không nhập khẩu về đến công trình”.

Hy vọng trong vòng 10 ngày nữa, vật tư y tế, thuốc sẽ có thể về được với các bệnh viện

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế TP. Đà Nẵng khẳng định, cán bộ ngành Y tế thành phố đang tập trung thực hiện các thủ tục để đảm bảo trong vòng 10 ngày nữa, vật tư y tế, thuốc sẽ có thể về được với các bệnh viện. Bởi, hiện nay các nhà cung ứng, doanh nghiệp đã có sẵn sàng, chỉ đợi thủ tục đầy đủ là xong. Trước đây do vướng mắc trong thủ tục nên dù có thuốc, vật tư đó cũng không thể sử dụng được. Bây giờ, chính Nghị quyết 30 đã tháo gỡ được các khó khăn, vướng mắc nên cán bộ, nhân viên ngành Y đang nỗ lực đưa vật tư y tế, thuốc sớm về với các bệnh viện./.