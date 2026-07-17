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Đà Nẵng: Không cử nhạc tang trước 6h, sau 22h, cấm rải tiền, vàng mã khi đưa tang

Thứ Sáu, 17:24, 17/07/2026
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VOV.VN - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang trên địa bàn thành phố trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, thành phố nghiêm cấm rải tiền, rắc vàng mã trên đường đưa tang; không cử nhạc tang trước 6h sáng và sau 22h, âm thanh không vượt quá độ ồn cho phép.

UBND thành phố Đà Nẵng khuyến khích nhân dân lựa chọn hình thức hỏa táng phù hợp điều kiện thực tế nhằm tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường và phù hợp định hướng xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Cấm rải tiền Việt Nam và các loại tiền nước ngoài; không rắc vàng mã trên đường đưa tang.

Da nang khong cu nhac tang truoc 6h, sau 22h, cam rai tien, vang ma khi dua tang hinh anh 1
Đám tang mùa lũ. Ảnh minh họa

Thành phố vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong việc tang; khuyến khích nhân dân tổ chức nghi lễ phù hợp truyền thống văn hóa dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và điều kiện thực tế của từng gia đình; không cử nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm, âm thanh đảm bảo không vượt quá độ ồn cho phép.

Đối với việc thực hành các nghi lễ sau khi chôn cất hoặc hỏa táng, điện táng (làm tuần, giỗ đầu, mãn tang…) thực hiện gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với phong tục tập quán địa phương, dân tộc. Việc tổ chức ăn uống trong lễ tang chỉ thực hiện nội bộ gia đình, dòng họ, không tổ chức thết đãi, ăn uống linh đình, lãng phí.

Thành phố Đà Nẵng gắn thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang với xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đưa vào hương ước, quy ước cộng đồng và tiêu chí bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa". Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, tập thể, dòng họ, gia đình thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc tang, nhất là các gia đình có người thân qua đời thực hiện hình thức hỏa táng thay cho chôn cất truyền thống.

PV/VOV-Miền Trung
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