Đà Nẵng kích hoạt kịch bản ứng phó theo từng cấp độ thiên tai

Sáng 12/11, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại 2 xã Nam Phước và Duy Xuyên.

Theo báo cáo của các địa phương, phương án ứng phó được xây dựng theo từng cấp độ rủi ro thiên tai, gắn với các tình huống cụ thể. Tại những tuyến đường có nguy cơ ngập sâu, các xã chuẩn bị bố trí lực lượng cảnh giới, chốt chặn. Đối với các khu dân cư có nguy cơ bị cô lập, địa phương rà soát các hộ cần sơ tán, dự kiến tuyến di chuyển và nơi đến. Ban Chỉ huy quân sự các xã phối hợp với công an và các lực lượng tại chỗ vận động người dân chấp hành hướng dẫn sơ tán, đồng thời chuẩn bị phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm phục vụ ứng cứu.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó mưa lũ tại Ban CHQS xã Nam Phước.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát phương án theo từng khu vực trọng điểm, xác định cụ thể hộ dân cần sơ tán, lực lượng phụ trách, phương tiện và tuyến di chuyển an toàn.

Các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và mực nước sông, chủ động hiệp đồng theo phương châm “4 tại chỗ”. Khi tình huống diễn biến phức tạp, các địa phương phải kịp thời chốt chặn tại điểm nguy hiểm, triển khai cứu hộ, cứu nạn và đưa người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng của nhân dân.