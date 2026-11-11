Đà Nẵng mưa lớn, thủy điện Đắk Mi 4A thông báo điều tiết nước qua tràn

Trong 2 ngày qua, tại thành phố Đà Nẵng có mưa to. Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Mi vừa có thông báo về việc vận hành điều tiết nước qua tràn hồ chứa thủy điện Đắk Mi 4A, thành phố Đà Nẵng. Dự kiến, bắt đầu vận hành từ 10h sáng nay (11/11), lưu lượng nước qua tràn từ 50m³/s đến 2.500m³/s, tùy vào diễn biến thủy văn thực tế và lượng nước về hồ.

Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà My, thành phố Đà Nẵng bị nước tràn qua, không thể qua lại

Trong đêm qua, tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa to. Một số nơi lượng mưa phổ biến trên 200mm như: Trà Giáp, Trà Leng, Trà My, Tam Trà, Trà Kót, Phước Thành (tỉnh Quảng Nam cũ). Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Mi vừa có thông báo về việc vận hành hồ chứa thủy điện Đắk Mi 4A. Dự kiến bắt đầu vận hành điều tiết nước qua tràn từ 10h sáng nay (11/11), lưu lượng khoảng 50m³/s đến 2.500m³/s, tùy thuộc vào diễn biến thủy văn thực tế và lượng nước về hồ.

Dự kiến, từ 10h hôm nay (11/11), thủy điện Đắk Mi 4A sẽ vận hành điều tiết nước qua tràn từ 50 m³/s đến 2.500 m³/s

Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Mi cũng đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương khu vực hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, gồm Khâm Đức, Phước Hiệp, Bến Giằng, Thạnh Mỹ, Hà Nha, Thượng Đức, Đại Lộc, Vu Gia và Phú Thuận, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, ngập lụt theo quy định; đồng thời tăng cường thông tin đến người dân để bảo đảm an toàn khi hồ chứa thực hiện điều tiết.