VOV.VN - Từ 9h sáng đến chiều tối 13/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường nội thành, một số nhà dân nước tràn vào nhà. Thành phố đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Hiện vẫn còn mưa to và kéo dài.